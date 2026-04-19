17 éves lány sokkolta a kutatókat: olyan az agya akár egy időutazónak

Egy mindössze 17 éves lány, akit a kutatásban csak TL-ként említenek, rendkívüli memóriaképességével hívta fel magára a tudósok figyelmét. A University of Paris kutatói szerint a lány képes élete bármely napját szinte tökéletes pontossággal felidézni, mintha egy nagy felbontású filmet játszana vissza – képes a mentális időutazásra.

A szakemberek megállapították, hogy TL az úgynevezett hyperthymesia (HSAM) nevű rendkívül ritka állapotban szenved. Ez azt jelenti, hogy az önéletrajzi emlékei nem halványulnak el az idő múlásával, hanem élénken és azonnal hozzáférhetően megmaradnak.

A lány saját leírása szerint elméje egyfajta „belső archívumként” működik: egy fehér térben rendszerezve tárolja az emlékeket, külön kategóriákba rendezve – például család, utazások vagy személyes tárgyak szerint. Még a tárgyakat is ahhoz a személyhez köti, akitől kapta őket.

Különlegesség, hogy az eseményeket nemcsak saját szemszögéből tudja újraélni, hanem külső megfigyelőként is „visszanézheti”, miközben az eredeti érzelmi intenzitás is megmarad.

A kutatók szerint ez a kivételes memória főként a személyes élményekre terjed ki, nem pedig az általános tudásra. Utóbbit a lány egy „sötét memóriaként” írja le, amely inkább praktikus információkat tárol, míg az életének eseményei rendkívüli részletességgel jelennek meg.

TL nemcsak a múltat képes ilyen módon „lejátszani”, hanem a jövőt is: ezt ő „előzetesként” jellemzi, amelyben lehetséges események jelennek meg – bár ezek nem biztos jóslatok.

A kutatók ezt az esetet az úgynevezett „mentális időutazás” egyik első dokumentált példájaként említik, amely egyszerre vonatkozik a múltra és a jövőre. Úgy vélik, a jelenség segíthet jobban megérteni az emlékezet, a képzelet és az identitás közötti kapcsolatot.

Valentina La Corte neurológus szerint a háttérben az agy bizonyos hálózatainak szokatlanul erős összekapcsolódása áll, különösen azoké, amelyek az emlékezésért és az önreflexióért felelősek.

A hyperthymesia rendkívül ritka jelenség, világszerte csupán néhány esetet dokumentáltak eddig. TL-nek gyerekként sokáig nem hittek, és gyakran azzal vádolták, hogy kitalálja a történeteit.