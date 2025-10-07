RETRO RÁDIÓ

Kitálalt a jós: még idén egy új intelligens faj jelenik meg a Földön

Elárulta a jövőlátó, mi vár ránk az emberiségre még a mi életünkben. De vajon hihetünk egy állítólagos időutazónak? Hamarosan kiderül!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 12:00
mesterséges intelligencia időutazó jövő

Mindenki szeretné tudni, mit hoz a jövő. Alighanem ezért oly népszerű a TikTokon az a tartalomgyártó is, aki állítja: pontosan tudja, mi vár az emberiségre, számára ugyanis mindez már a múlt. az állítólagos időutazó a saját bevallása szerint 2848-ból utazott vissza, és az a célja, hogy jóslataival egy jobb idővonalat hozzon létre. Állítja: hamarosan mindenki hinni fog neki, ugyanis a víziói valóra válnak. Most persze még a többség nevet rajta, javarészt azért, mert eléggé valószerűtlen, amiket állít. De lássuk, mikről is beszél!

Új fajt teremt a mesterséges intelligencia, állítja a magát időutazónak mondó jós
Új fajt teremt a mesterséges intelligencia, állítja a magát időutazónak mondó jós  Fotó: Getty Images

Hatalmas változások, amik még a mi életünkben bekövetkeznek az állítólagos időutazó jós szerint

Mutatjuk, mire számíthatunk a közelebbi és távolabbi jövőben:

  • A jövőlátó szerint a mesterséges intelligencia 2025 végére egy új, hibrid életformát hoz létre. Az emberek pedig később mesterséges intelligencia irányította robotokkal fognak randizni, mert megbízhatóbbnak tartják majd őket, mint embertársaikat.
  • 2027 során a tudósok megpróbálnak visszahozni a kihalásból dinoszauruszokat – és sokak megdöbbenésére sikerrel is járnak!
  • Számos vulkánkitörésre számíthatunk az elkövetkező időszakban, mely végül egy újabb jégkorszakot idéz elő.
  • De nehogy azt higgyük, hogy ennyi természeti katasztrófával megússzuk! Az önmagát időutazónak kikiáltó tiktokker szerint egy hatalmas napkitörés háromnapos áramkimaradást okoz az egész bolygón, napokra sötétségbe taszítva a civilizásciót.
  • Ha ez nem lenne elég, még ígér egy cunamival egybekötött földrengést is, ami az Amerikai Egyesült Államokra csap majd le. 

A kommentelők közül volt, aki arra kérte a posztolót, hogy segítsen neki a saját idővonalát megváltoztatni, míg más csak annyit kérdezett e sok drámai esemény felsorolását követően: "De ez hogy segít nekünk?"

@ufotofu1 Events to look out for. #scifi #entertainment #sciencefiction #shortstories #digitalstorytelling ♬ iamthefuture. (feat. Nako Baev) - evolsleep
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu