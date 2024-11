Kisgyermekét is a jövőbe vitte az időutazó nő? A semmiből jött, és ugyanolyan hirtelen el is tűnt

A jövő kiismerhetetlen, az időben pedig nem lehet utazni – támasztotta alá a tudomány számtalan alkalommal, ennek ellenére egyre másra feltűnnek olyan történetek, olyan rejtélyek, melyeket a többség bizony rögtön időugrással vagy valami más, a sci-fik világát idéző anomáliával igyekszik magyarázni. Természetesen ezen történetek egy részéről később kiderül, hogy igenis volt valamilyen magyarázatuk – vagy nem többek, mint városi legenda. Más esetekben csak sejthetjük, hogy létezik olyan indok, ami kizárja az időutazást, biztosat azonban nem tudunk. A következő eset is ilyen: ráadásul többen is szemtanúi voltak az időutazó megjelenésének, így vagy tömeges hallucináció történt, vagy egyszerűen amolyan dominóeffektusként az egyik ember által elhitt kijelentés hatott a többiek vallomására is. Ki tudja...

A semmiből jött, és ugyanolyan hirtelen el is tűnt az 1940-ből érkező időutazó nő. Vagy tán nem is létezett sohasem? Képünk illusztráció/Fotó: YouTube

Autójával együtt járt a jövőben az időutazó?

Mindez még bőven a XX. században, jelesül 1969-ben történt. Két férfi autókázott kora reggel Louisianában, amikor valami nagyon különösre lettek figyelmesek. Megpillantottak ugyanis egy láthatóan korábbi kiadású autót: mégsem úgy tűnt, mintha valami veteránautó-kiállításra tartana, sokkal inkább úgy, mint egy átlagos jármű – a múltból. Közelebb érve a rendszámtáblája is megerősítette ezen feltételezést: 1940-ből származott. Ami azonban még furcsább volt: a kocsit egy láthatóan zavarodott, aggódó, rémült nő vezette. A kocsiban vele volt egy kisgyermek is. A nő ugyancsak a negyvenes évekre jellemző öltözéket hordott.