Rohantak a tűzoltók: a 7-es főúton is szörnyű baleset történt

Összeütközött egy személyautó és egy furgon a 7-es főút 61-es kilométerénél, Székesfehérvár határában - írja a Katasztrófavédelem. Mindkét járműben ketten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.