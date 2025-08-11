Rohantak a tűzoltók: a 7-es főúton is szörnyű baleset történt

A mentők a helyszínre siettek.
Összeütközött egy személyautó és egy furgon a 7-es főút 61-es kilométerénél, Székesfehérvár határában - írja a Katasztrófavédelem. Mindkét járműben ketten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.
