Ki mondta, hogy a karácsonyi varázs csak gyerekeknek való? Így éld át újra!

Gyermekkorunkban a karácsonyi varázs minden pillanatát magunkba szívtuk a fényes égősorokkal, finom és meleg süteményekkel, ajándékokkal és más emlékezetes pillanatokkal. Sajnos felnőttkorunkra ez jelentősen elhalványult, hiszen más, felnőttesebb teendők vették át a fókuszt. Egy szakértő szerint azonban létezik egy olyan módszer, amivel egy kis tudatosan nosztalgiával, újraélhetjük a gyerekkori csodát.

Ki mondta, hogy a karácsonyi varázs csak a gyerekeknek való? / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Találd meg az idei karácsonyi varázst!

Ha sokszor azon kapod magad, hogy hiányzik valami megfoghatatlan érzés az idei karácsonyra készülődve, akkor megnyugtatunk; az maga a karácsonyi varázs, ami leginkább arról szólt, hogy gyermekként milyen izgatottan vártunk a misztikummal túlfűtött ünnepi időszakot, ami inkább a kevés információ miatt volt leginkább hatásos. Felnőttkorra a gyermekkori várakozás és kíváncsiság teljesen eltörpült, mert az ajándékok beszerzése és az, hogy mindent karnyújtásnyira megkapunk a boltokban és az online felületeken, mondjuk ki, eléggé kiábrándító, még a mai gyerekeknél is.

A gyerekkori gondtalanságot nem feltétlenül kell a múlt sajátosságának tekinteni, felnőttként is visszahozhatjuk az ünnepekre, legalábbis részben. Ehhez első lépésként érdemes sorra venni, és akár le is írni, hogy melyek azok a teendők, amiket feltétlenül meg kell csinálnunk, és mi az, amit elengedhetünk, esetleg átadhatunk másoknak. Ha felállítunk egy rangsort, és bekategorizáljuk a karácsonyi feladatokat, kevesebb mentális teher lesz majd rajtunk, a tudatosság ugyanis sokat levehet az ember válláról, az energiákat pedig fordíthatjuk a karácsony szellemének előhívására. Sokat segíthet az is, ha megértjük, nem a tökéletes vacsora és a drága ajándékok, hanem a minőségi együtt töltött idő adja az ünnep esszenciáját

- fogalmazta meg egyik tanácsát a pszichológus, Sárga Noémi.

Ezért kiemelten hangsúlyozta szakértő, hogy az értékes családi hagyományokat érdemes továbbvinni, sőt akár beépíteni az újak mellé akár ételről, játékról, történetmesélésről lenne szó - írja a Life.

A nosztalgiában valahol jelen van a „régen minden jobb volt” érzése is, ami egyfelől egy erős összehasonlítás, másfelől gyakran menekülési funkciója is van. Az idealizált régi korokba ugyanis könnyebb visszavágyni, mint az itt és most nehézségeivel megküzdeni. Az ünnep mindkettőt magában foglalhatja: a kisebb-nagyobb mértékben stresszes napokat ellensúlyozhatja a karácsonyi, akár gyermeki csoda újraélése. Azt azonban érdemes tudni, hogy a folyamatos nosztalgia és múltban élés rombolhatja a jelenkori elégedettségünket. Hiszen, ha a régi dolgokat átszínezzük, átkeretezzük, hogy azok a valóságnál még szebbek legyenek, azzal könnyen leértékelődhet a jelenünk. Ehelyett érdemes az egyensúlyra törekedni, és mindkét lehetőségnek helyet adni

- folytatta a szakember.

Ha megállunk egy pillanatra és a jelenre figyelünk, mi magunk teremthetjük meg a karácsony igazi csodáját. Az adás élményét is tudatosan megélhetjük, hiszen az ünnep lényege nem az ajándékhegyekben rejlik. Egy szép otthon, a terített asztal, az ünnepi ételek, fények és illatok mind ajándékok, amelyeket egymásnak adunk. Itt sem a mennyiség, hanem a minőség számít

- zárta le a gondolatait Sárga Noémi.