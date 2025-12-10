Leakarsz adni pár kilót karácsonyig? - Itt egy trükk, amivel nem kell lemondanod a finom ételekről

Rohamosan közeleg a karácsony. Senki sem szeretne olyan képet megosztani magáról a családi ünnepségről, ahol látszanak rajta a fölösleges kiló. A fogyás gyorsan is lehetséges - akad olyan napi 15 perces módszer, amely felér egy óra biciklizéssel.

A fogyás gyorsan is lehetséges Fotó: Unsplash.com

Fogyás gyorsan: napi 15 perc az egész

Kapaszkodj meg valamiben: egyszerűen csak fáznod kell... A hidegnek van ugyanis egy - körülményektől függően - pozitív hatása: amikor a hőmérséklet zuhan, a testünk rákapcsol, és több kalóriát éget, hogy megtartsa a belső hőfokot. Ezt a folyamatot hívják termogenezisnek. Azaz miközben vacogunk, kalóriát égetünk, segítve a fogyást - fogalmaz a Life.hu. - Várj, ne rohanj el, megmagyarázzuk!

A testünk fehér és barna zsírt raktároz. A fehér zsírt „rossz zsírnak" is nevezik, felhalmozódik, amikor több kalóriát fogyasztunk, mint amennyit elégetünk. Ettől akarsz megszabadulni. A barna zsírt viszont „jó zsírnak" is nevezik, mivel energiaforrást biztosít a szervezetnek.

A tudósok folyamatosan keresik a megoldást, hogyan lehet a fehér zsírt "barnává" alakítani. Szerintük az egyik kulcsfontosságú módja ennek a hideg. A vacogás ugyanis aktiválja a barna zsírt, hogy az kalóriákat égessen és hőt termeljen.

A Cell Metabolism folyóiratban 2014-ben közölték azt a tanulmányt, amely arról számolt be, hogy a vacogás serkenti az irisin hormon váladékát, amely zsírégetést okoz. A tudósok szerint 15 perc remegés a hidegben egyenértékű egy órás mérsékelt edzésnek.

A hatást a krioterápia is alátámasztja, amely során néhány percig fagyasztókamrában kell ácsorogni. A módszer igazoltan mérsékli a koleszterin- és a vércukorszintet, és a derék szélességét is csökkenti. Ezzel szemben a hidegben végzett sport nem feltétlenül hatékony, mert a bemelegítés után megszűnik a vacogás, és vele együtt a fokozott kalóriaégetés is – írja a New York Post.