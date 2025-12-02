Ezt látnod kell: Amy Schumer szexi fotója a házassága kudarcáról árulkodik?

Az amerikai színésznő és humorista, Amy Schumer látványos fogyásáról már idén tavasszal őszintén nyilatkozott egy interjú alkalmával, miszerint pár évvel ezelőtt átesett egy zsírleszíváson, majd elkezdte szedni a világszerte nagy népszerűségnek örvendő, cukorbetegeknek előírt, Mounjaro nevet viselő GLP1-et, és a látvány magáról beszél. Ráadásul nem először kerülnek terítékre a házassága válságát firtató pletykák, miszerint hosszú ideje nem látták a színésznőt a férjével.

Nemcsak Amy Schumer külsejét érte változás az utóbbi időben, hanem a magánéletét is? / Fotó: MW (Illusztráció)

Amy Schumer jelentős változáson megy keresztül

A 44 éves színésznő körül elképesztő változások zajlanak, hiába próbálja a legtermészetesebben leplezni a közösségi oldalán, a szemfüles rajongók úgyis kiderítik a titkokat. Amy nemrégiben töltött fel magáról egy igen dögös fotósorozatot az Instagram-oldalára, ahova csak úgy záporoztak a pozitív kommentek és szívecskék, különösen látványos fogyása okán. A rajongóknak feltűnt, hogy a színésznő nem viseli a jegygyűrűt a legújabb fotókon, sőt Amy állítólag eltüntette a férjével közös fotókat is! Egy bennfentes információ szerint a közös ingatlanjaikat is eladták.

100 százalék, hogy Amy el fog válni. Lefogyott, továbblépett. Fischer jó ideje alig van otthon, és ott a két eladott ház – egy Brooklynban, egy New Orleansban

– olvasható a life.hu oldalon.

Visszatekintve a kapcsolatuk villámgyorsan bontakozott ki, mivel Amy Schumer a nővérén keresztül találkozott a séfként dolgozó, Asperger-szindrómával élő Fischerrel, aki akkoriban a személyi asszisztenseként is segítette. Mindössze öt hónap randizás után összeházasodtak, rövidesen megszületett a fiuk, Gene. A későbbi családbővítés céljából három embriót is lefagyasztattak, mert szerettek volna kistestvért fiuk mellé, akár béranya segítségével is.

