Ezt látnod kell: Amy Schumer szexi fotója a házassága kudarcáról árulkodik?
A Primetime Emmy-díjas humorista körül elképesztő változások zajlanak mostanában.
Az amerikai színésznő és humorista, Amy Schumer látványos fogyásáról már idén tavasszal őszintén nyilatkozott egy interjú alkalmával, miszerint pár évvel ezelőtt átesett egy zsírleszíváson, majd elkezdte szedni a világszerte nagy népszerűségnek örvendő, cukorbetegeknek előírt, Mounjaro nevet viselő GLP1-et, és a látvány magáról beszél. Ráadásul nem először kerülnek terítékre a házassága válságát firtató pletykák, miszerint hosszú ideje nem látták a színésznőt a férjével.
Amy Schumer jelentős változáson megy keresztül
A 44 éves színésznő körül elképesztő változások zajlanak, hiába próbálja a legtermészetesebben leplezni a közösségi oldalán, a szemfüles rajongók úgyis kiderítik a titkokat. Amy nemrégiben töltött fel magáról egy igen dögös fotósorozatot az Instagram-oldalára, ahova csak úgy záporoztak a pozitív kommentek és szívecskék, különösen látványos fogyása okán. A rajongóknak feltűnt, hogy a színésznő nem viseli a jegygyűrűt a legújabb fotókon, sőt Amy állítólag eltüntette a férjével közös fotókat is! Egy bennfentes információ szerint a közös ingatlanjaikat is eladták.
100 százalék, hogy Amy el fog válni. Lefogyott, továbblépett. Fischer jó ideje alig van otthon, és ott a két eladott ház – egy Brooklynban, egy New Orleansban
– olvasható a life.hu oldalon.
Visszatekintve a kapcsolatuk villámgyorsan bontakozott ki, mivel Amy Schumer a nővérén keresztül találkozott a séfként dolgozó, Asperger-szindrómával élő Fischerrel, aki akkoriban a személyi asszisztenseként is segítette. Mindössze öt hónap randizás után összeházasodtak, rövidesen megszületett a fiuk, Gene. A későbbi családbővítés céljából három embriót is lefagyasztattak, mert szerettek volna kistestvért fiuk mellé, akár béranya segítségével is.
Amy Schumer legfrissebb Instagram-bejegyzése a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!
