Most érkezett: brutális erejű baleset történt, megbénult a nagykörúti villamosforgalom

A baleset miatt mindkét villamossínen áll a forgalom.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.12.05. 14:18
VIII. kerület baleset autó villamos katasztrófavédelem karambol

Rohantak a tűzoltók, miután villamos és személyautó ütközött össze Budapest nyolcadik kerületében, a József körút és a Baross utca kereszteződésénél.

A baleset miatt mindkét villamossínen áll a forgalom. A jármű utasát a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki - írja a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
