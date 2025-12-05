Most érkezett: brutális erejű baleset történt, megbénult a nagykörúti villamosforgalom

Rohantak a tűzoltók, miután villamos és személyautó ütközött össze Budapest nyolcadik kerületében, a József körút és a Baross utca kereszteződésénél.

A baleset miatt mindkét villamossínen áll a forgalom. A jármű utasát a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki - írja a katasztrófavédelem.