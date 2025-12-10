Ez a 6 csillagjegy váratlan fordulatok elé néz most
Éles konfliktusok, feszültség és kényszerű ütközések rázhatják meg hat csillagjegy életét.
2025. december 10. napi horoszkóp szerint a Neptunusz ma néhány csillagjegy számára tisztánlátást adhat, míg a Merkúr–Uránusz szembenállása felkavarhatja az állóvizet.
Napi horoszkóp
Kos
Kis dolgokon is képes most mindenki rugózni a napi horoszkóp szerint, így ha meg akarja őrizni a békét, akkor most nagy önuralmat kell tanúsítania. Higgye el, jobban jár ezzel, mint a pillanatnyi győzelemmel.
Bika
Szerdán a Merkúr–Uránusz szembenállás nagyon feszült körülményeket okoz, és könnyen olyan helyzetben találhatja magát, amikor valaki le akarja nyomni, és próbál rivalizálni önnel. Ne hagyja magát, ugyanakkor feltétlenül győznie sem kell. Mérlegeljen!
Ikrek
Bár ön alapvetően nagyon segítőkész ember, ma úgy alakulhat, hogy nemet mond valakinek. Most egyszerűen az ön ügye az első. Az is lehet, hogy olyasmit kérnek öntől, amit lehetetlen teljesíteni. Ne érezze magát emiatt kényelmetlenül!
Rák
Szerdán valaki túlságosan rámenősen lép fel önnel szemben, és ez összezavarhatja. Kérjen időt, foglalkozzon egy kicsit valami egészen mással, ha kell, hagyja is el a helyszínt, és amikor később visszatér, már meg is lesz a megfelelő megoldás a fejében.
Oroszlán
Szerdán egy folyamatban, amely eddig jól működött ön körül, zavar támadhat, homokszem kerül a gépezetbe. A Merkúr–Uránusz szembenállás okoz bonyodalmakat, ezeket azonban az idő megoldja.
Minden ügyhöz türelmesen viszonyuljon.
Szűz
A Merkúr és az Uránusz szembekerül, a Neptunusz ma indul előre, és ön úgy érezheti egy ügyben, hogy igazságtalanság történik, és önnek kell képviselnie az igazságot. Vigyázzon, mert így belefolyhat egy olyan ügybe, amelyből pedig jobb lenne kimaradnia.
Mérleg
Vigyázzon, mert meglepően agresszívvá teheti a Merkúr és az Uránusz szembenállása. Ennek azonban van jó oldala is: egy ügyben áttörést érhet el, még olyan áron is, hogy valakivel vállalnia kell a vitát, veszekedést. Nagy sikert könyvelhet el.
Skorpió
A szerdai nap önnek is nagyon erőteljes energiákat hoz. A Neptunusz víz elemű jegyben hátrált eddig, de végre előreindul. Izgalmas felfedezéseket tehet valamivel kapcsolatban, mert ez új megvilágításban mutatja meg önnek a dolgokat.
Nyilas
A Merkúr–Uránusz szembenállás önt is érzékenyen érinti. Nehéz most mit kezdeni azzal, ha a környezetében valaki kiborul vagy jelenetet rendez egy apróság miatt. A legtöbb, amit tehet, hogy higgadt marad.
Bak
Szerdán nehezen boldogul, mert akivel dolga van, az nem hallgat a higgadt érvekre. Ön nem tud mit kezdeni azokkal az elszabaduló indulatokkal, amelyeket most tapasztal. Vészelje át ezt a napot, holnapra elmúlik a Merkúr–Uránusz szembenállás hatása.
Vízöntő
Szerdán a Neptunusz előreindulása arra sarkallja, hogy szembenézzen azzal, mi az, ami gátolja az előrelépésben. A Merkúr a Skorpióban jár, és ez a kettő együtt segíti abban, hogy összeszedje az energiáit, és elérje a céljait.
Halak
Ma a Neptunusz előreindul a jegyében, és ettől felgyorsulnak az események. És persze önben is zajlanak a változások. A Marstól kap energiát ahhoz, hogy ezt követni tudja. Új célkitűzései is lehetnek, és komoly sikereket jeleznek önnek az égi folyamatok.
