Pénzeső: Ez a 3 csillagjegy anyagi bőségben dúskál mostantól
Anyagi bőség érkezik három csillagjegy életébe hétfőtől, december 8-tól egészen 14-ig. Habár a horoszkóp szerint érdemesebb arra is fókuszálni ebben az időszakban, ami energetikailag feltölt minket.
Talán ellentmondásosnak tűnik, hogy arra fókuszáljunk, ami felvillanyoz, ahelyett, hogy a bevételeink növekedésére fókuszálnánk. A horoszkóp azt mutatja, hogy éppen azzal vonzod be a bőséget, hogyha arra hallgatsz, ami hív téged.
Amikor a Neptunusz szemben áll a Halakkal, december 10-én, végig kell tekintened az életeden, és nem csak az anyagi vonzatán. Egy teljes héten keresztül nyitottnak kell lenned az új lehetőségek és befektetések felé, de csak azok felé, amelyeken érzed a szívedben, hogy a Te érdekedet szolgálják.
A nagy vagyon felé vezető út azzal van kikövezve, hogy abba fektetsz, ami a legfontosabb számodra. Egy munkahely nem csak azért van, hogy befizessük a számlákat, hanem inkább azért, hogy érezd, jól kiveszed a részed a világ történéseiből. A jövő héten ezek a csillagjegyek megragadják az alkalmat, és befektetnek abba, amely igazán megszólítja őket. És amint ezt megteszik, az anyagi bőség lesz a jutalmuk - írja a Your Tango.
Horoszkóp: erre a 3 csillagjegyre anyagi bőség vár
- Vízöntő
Válts szemléletet a jövő héten! A Neptunusz szemben áll a Halakkal szerdán, és ez lesz az életedben az utolsó ilyen alkalom. 2011 óta ez a csodával és hittel átitatott bolygó vezetett téged abban, hogy megváltoztasd a szemléletedet, beleértve a pénzügyeket is. Ahelyett, hogy csak a fizetésedre fókuszálsz, most el vagy hívva egy magasabb cél követésére. A Neptunusz és a Halak szembenállása egészen január 26-ig tart, amely lehetőséget kínál, hogy ne csak pénzügyi sikereket érj el, de anyagi bőséget is.
A Neptunuszhoz csatlakozik a Szaturnusz is a Halakban, és ez beindítja mindkét bolygó jutalmazó időszakát. Ez téged is arra int, hogy figyeld a feléd érkező áldásokat. Ez a két bolygó terelgetett téged, hogy dolgozz az álmaidért, beleértve a céljaidat és az anyagi függetlenségedet is, egészen 2023 óta. Most képes leszel arra, hogy végignézd, ahogyan valóra válik ez az energia. Figyeld az új álláslehetőségeket és befektetéseket, legfőképpen azokat az ajánlatokat, amelyekkel hozzájárulsz a közösség jóllétéhez.
2. Skorpió
Kövesd az álmaidat! A Merkúr a Nyilasban lesz december 11-től, egészen január elsejéig, amely meghatározza, hogyan végzed ezt az évet, és hogyan kezded az újat. A Nyilas energiája bevonzza a gazdagságot és a pénzügyi sikereket. A Merkúr ebben a tüzes jegyben segít, hogy kiállj magadért. Akkor is, ha ez azt jelenti, hogy fizetésemelést kérsz, vagy befektetési lehetőségért tárgyalsz a saját projekted érdekében.
A Merkúr novemberben végigvitte retrográd mozgását, amely a Nyilasban kezdődött, majd a Skorpióban zárult. Ennek köszönhetően egy visszatekintési időszakon vagy túl, amely után most a cselekedetek következnek. Tudd, hogy mikor kell meghoznod egy döntést azzal kapcsolatban, hogy befektess a pénzügyi jövődbe, ahelyett, hogy ölbe tett kézzel várnád, hogy a sült galamb a szádba repüljön. Légy határozott azzal kapcsolatban, hogy mit akarsz, és engedd meg magadnak a kapcsolatépítési lehetőségeket. Talán különleges potenciál lakozik a körülötted lévő emberekben.
3. Oroszlán
Légy gyakorlatias az álmaid elérésével kapcsolatban! Csütörtökön a Hold első negyede a Szűzben áll, amely lehetőségek új hullámát hozza számodra. Míg a Szűz gyakorlatias és analitikus, addig a Halak-Nyilas energia inkább a kreatív energiákat testesítik meg a jövő héten. Próbáld meg összekeverni ezeket az energiákat a karrieredben és a pénzügyeidben a következő napokban, mert lehetséges, hogy karrierváltásban kell gondolkoznod.
Az energia, amelyen keresztülhaladsz pozitív, habár biztosra kell menned, hogy nem hanyagolod el az álmaidat a pénzügyi helyzeted miatt. Amikor őszintén hiszel magadban, olyankor hajlandóbb vagy kockáztatni és bízni a megérzéseidben. Sikerre vagy ítélve, és a Hold első negyede a Szűzben csak a kezdet. Csak figyelj arra, hogy befogadd a kreativitást, mint a folyamat részét.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre