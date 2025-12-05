Budapest–Amire büszkék vagyunk címmel jelent meg egy 300 fényképből álló fotóalbum

Az elmúlt másfél évtized fejlesztéseinek és beruházásainak köszönhetően Budapest a századfordulót idéző mértékben gyarapodott. A helyreállítás és a megújítás kettősére épülő városfejlesztési munka ma már kézzelfogható eredményekben látszik. Ezt mutatja be a Budapest–Amire büszkék vagyunk című frissen megjelent fotóalbum is.

Bemutatták a 300 fényképből álló Budapest–Amire Büszkék vagyunk című fotóalbumot. Fotó: Budapest Műhely

Budapest–Amire büszkék vagyunk bemutatója

A kötet több mint 300 fényképen keresztül mutatja be mindazt, ami az elmúlt évtizedekben a fővárosban megvalósult. A szerkesztők célja nemcsak az volt, hogy látványos építészeti összegzést adjanak, hanem hogy megmutassák: Budapest több mint lakóhely, az ország központja, a nemzet fővárosa, amely a külföldiek számára is Magyarországot meséli el. Aki kézbe veszi az albumot, világos képet kap arról, hogy van mire büszkének lenni.

A megújult vagy újonnan létrejött épületek nemcsak fotókon szerepelnek, hanem azok személyes gondolataival együtt, akik részt vettek a létrehozásukban, vagy éppen mindennapi használóik. A megszólalók között szerepel többek között Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója és a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa, Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, valamint Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is.

A kiadvány bemutatóján Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa elmondta:

A Városliget megújítását övező vita rámutatott arra, hogy a folyamatos támadások mellett is ki kell tartani céljaink mellett, ha meggyőződésünk, hogy ezek nemzeti közösségünk, a haza érdekeit szolgálják. A Liget Projekt eddig elkészült fejlesztéseinek esetében már sokmillió Liget-látogató elégedettsége igazolja ezt vissza.

Fotó: Budapest Műhely

Finta Sándor, Budapest korábbi főépítésze, a Citadella ügyvezetője kiemelte: a vár esetében annyira erős a kontextus, hogy minden vita ellenére utólag széles körben itt is egyértelművé vált, hogy a Hauszmann Program megvalósítása jó döntés. Mint mondta, visszaadni egy nemzeti helyet és büszkeséget felemelő érzés.

Balázs János, Kossuth – és Liszt-díjas zongoraművész méltatta a Zeneakadémia megújítását, amelynek történetét több mint 25 éve figyelemmel kíséri. Liszt Ferenc mellett Kodály Zoltán szavait is idézte, akinek fő célja nem az volt, hogy mindenki zenéljen az országban, hanem az, hogy a zene által nevelje az embereket, hogy értő és érző társadalomban nő jenek fel gyermekeink. A megújult Zeneakadémia intézményében pedig ma már minden adott ehhez.

A zongoraművész szerint, aki kultúrát épít, az nemzetet épít.