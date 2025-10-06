Hol sírjaink domborulnak – séta a Fiumei úti sírkertben a BP Műhellyel a nemzeti gyásznap alkalmából

A szabadságharc után kivégeztek 13 férfit Aradon. A nemzeti gyásznapon, október 6-án nem csak a hősökre emlékezünk, hanem özvegyekre, anyákra és gyerekeikre is.
A nemzeti gyásznap előtt a Fiumei úti sírkert főkapujánál októberi szél borzolja a fák lombját. A Budapest Műhely ezúttal a nemzet halottai között tartott sétát, nem csupán emlékezni, hanem újraértelmezni a gyászt.
Heil Kristóf történész és Kovács Tamás színművész volt a két kalauzunk ezen a különleges délutánon. A téma – az 1849. október 6-i gyásznap – ismerős lehet, de a megközelítés egészen más volt: nem a vértanúk legendás halálát idéztük, hanem azokat, akik hátra maradtak. A feleségeket, anyákat, gyerekeket, akik a császári bosszú utáni csendben próbáltak életben maradni.
Megtudtuk: a Fiumei úti temetőt épp abban az évben, 1849-ben nyitották meg, amikor az országot a levert forradalom gyásza és a megtorlás véres hulláma borította el. A császári csapatok már januárban bevonultak, és rövid idő alatt több mint 130 embert végeztek ki, további 40-50 ezer honvédet soroztak vissza, sokakat az olasz frontra küldve.
A séta során nem a márványba vésett nevek voltak a főszereplők.
Heil Kristóf minden állomásnál a gyászról, a hiányról és az emberi veszteségről beszélt.
A hősi halálról sokat tudunk, de arról keveset, mi történt azokkal, akik életben maradtak
– mondta a történész.
Mária Terézia óta tilos volt templomkertbe temetkezni, így a városnak új sírkertre volt szüksége. Ez lett a Fiumei út, amely azóta is őrzi a nemzet nagyjait. Vörösmarty volt az első, akit ide temettek, s később Széchenyi, Deák és Kossuth is ide tért vissza halálába.
Batthyány Lajos sírjánál például nem a politikus tetteiről esett szó, hanem feleségéről, Zichy Antóniáról, aki mindvégig kitartott mellette. Ő volt az, aki október 5-én még bejutott férjéhez a börtönbe, s a zsebében becsempészett tőrrel próbálta elkerülni férje megaláztatását. Miatta lőtték agyon Batthyányt, nem akasztották fel.
Batthyány Lajost 1849. október 6-án, ugyanazon a napon lőtték le, amikor a 13 további vértanút Aradon kivégezték.
A kivégzés után titokban, jelöletlen sírban temették el a ferenceseknél. Csak 1870-ben engedélyezték az újratemetést – de addigra az özvegy maga is jelképpé vált: a csendes, mégis makacs ellenállás szimbólumává.
Az újratemetést végül hivatalosan „közegészségügyi okokból” engedélyezték, de valójában a politikai enyhülés jeleként. A Fiumei úti sírkertben emelt Batthyány-mauzóleum ma is a magyar nemzeti emlékezet egyik legfontosabb helyszíne. A séta során ide is beléphettünk.
A séta Deák Ferenc sírjánál folytatódott, az ő története másfajta bátorságról szól. Ő 1848 októbere után visszavonult zalai birtokára, elkerülve a börtönt és a halált.
Amikor 1876-ban meghalt, a város szó szerint megállt. A legenda szerint Sissi is megjelent, hogy lássa, hogyan búcsúzik a nép a „haza bölcsétől”, a mai Belügyminisztérium helyén álló Coburg-palota erkélyéről figyelte az eseményeket.
A mauzóleum eklektikus stílusban épült fel. Kupolájának magassága nem kevesebb, mint 27 méter.
A séta egyik különlegessége az volt, hogy a Budapest Műhely engedéllyel belülről is megmutatta Batthyány, Deák és Kossuth mauzóleumát.
Kiderült: Kossuth Lajos halálát Itáliában több százezer ember gyászolta, s amikor holttestét hazahozták, a vonatot úgy időzítették, hogy osztrák területen csak éjjel haladjon át.
A temetés félmillió embert vonzott Budapestre – a legnagyobb gyászmenet volt, amit addig a város látott.
Első alkalommal ideiglenes sírhelyre temették. Ezután láttak neki a végleges sírhely, a Kossuth-mauzóleum megépítésének, ahova 1909-ben kerültek át a hamvai. Kossuth egy impozáns mauzóleumban nyugszik, amely ma hazánk legnagyobb temetkezési célú épülete.
A séta elvezetett a 48-as parcella mellett is. Itt nyugszik Damjanich János honvédtábornok özvegye, Csernovics Emília, valamint Schweidel József és Lázár Vilmos özvegyének sírja is itt található. Mindhárman sok évtizeddel élték túl a férjüket, de életük végéig őrizték az emléküket, s ragaszkodtak azokhoz az eszmékhez, amik miatt a férjüket kivégezték. Soha többé nem volt kapcsolatuk férfival, ez Damjanich János özvegyénél 60 évnyi egyedüllétet jelentett. Ő 1909-ben, százévesen halt meg, férjével csak két évig voltak házasok, aminek nagy részét Damjanich a csatatéren töltötte.
Október hatodikán nemcsak a hősökre, hanem özvegyekre, gyerekekre, elhallgatott fájdalmakra emlékezünk.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.
