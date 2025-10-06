Hol sírjaink domborulnak – séta a Fiumei úti sírkertben a BP Műhellyel a nemzeti gyásznap alkalmából

A nemzeti gyásznap előtt a Fiumei úti sírkert főkapujánál októberi szél borzolja a fák lombját. A Budapest Műhely ezúttal a nemzet halottai között tartott sétát, nem csupán emlékezni, hanem újraértelmezni a gyászt.

A nemzeti gyásznapra emlékezett a különleges sétával a BP Műhely (Fotó: Metropol)

Heil Kristóf történész és Kovács Tamás színművész volt a két kalauzunk ezen a különleges délutánon. A téma – az 1849. október 6-i gyásznap – ismerős lehet, de a megközelítés egészen más volt: nem a vértanúk legendás halálát idéztük, hanem azokat, akik hátra maradtak. A feleségeket, anyákat, gyerekeket, akik a császári bosszú utáni csendben próbáltak életben maradni.

Fotó: Metropol

Megtudtuk: a Fiumei úti temetőt épp abban az évben, 1849-ben nyitották meg, amikor az országot a levert forradalom gyásza és a megtorlás véres hulláma borította el. A császári csapatok már januárban bevonultak, és rövid idő alatt több mint 130 embert végeztek ki, további 40-50 ezer honvédet soroztak vissza, sokakat az olasz frontra küldve.

A séta során nem a márványba vésett nevek voltak a főszereplők.

Heil Kristóf minden állomásnál a gyászról, a hiányról és az emberi veszteségről beszélt.

A hősi halálról sokat tudunk, de arról keveset, mi történt azokkal, akik életben maradtak

– mondta a történész.

Mária Terézia óta tilos volt templomkertbe temetkezni, így a városnak új sírkertre volt szüksége. Ez lett a Fiumei út, amely azóta is őrzi a nemzet nagyjait. Vörösmarty volt az első, akit ide temettek, s később Széchenyi, Deák és Kossuth is ide tért vissza halálába.

Batthyány Lajos sírjánál például nem a politikus tetteiről esett szó, hanem feleségéről, Zichy Antóniáról, aki mindvégig kitartott mellette. Ő volt az, aki október 5-én még bejutott férjéhez a börtönbe, s a zsebében becsempészett tőrrel próbálta elkerülni férje megaláztatását. Miatta lőtték agyon Batthyányt, nem akasztották fel.

Batthyány Lajost 1849. október 6-án, ugyanazon a napon lőtték le, amikor a 13 további vértanút Aradon kivégezték.

Fotó: Metropol

A kivégzés után titokban, jelöletlen sírban temették el a ferenceseknél. Csak 1870-ben engedélyezték az újratemetést – de addigra az özvegy maga is jelképpé vált: a csendes, mégis makacs ellenállás szimbólumává.