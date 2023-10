13 magyart végeztek ki: itt vannak a részletek

Október 6-án emlékezünk meg a 13 aradi hősről és Batthyány Lajosról, Magyarország első független, felelős kormányának vezetőjéről. 1849. október 6-án hőseinket a császár parancsára különös kegyetlenséggel, golyó által, vagy még megalázóbb módon, kötél által végezték ki. A legnagyobb büntetést Vécsey Károlynak kellett elszenvednie, akinek végig kellett néznie társai halálát. Hőseink holttestét elrettentésül közszemlére tették a városba. Batthyány Lajost külön eljárásban ítélték kötél általi halálra alaptalan vádak alapján. Zichy Antónia a miniszterelnök felesége tőrt juttatott el férjének, aki végül annyira megsebesítette a nyakát, hogy golyó által végezték ki Budapesten.

Október 6-án a nemzet hőseiről emlékezünk meg. Fotó: Facebook

Magyarország kormánya 2001. november 24-én visszatérő nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon Magyarország lobogóját félárbocra eresztik, az iskolákban megemlékezéseket tartanak és gyászlobogókat helyeznek el a középületeken. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország egyik legmeghatározóbb eseménysorozata, melyben eleink nemzetünk szabadságáért szálltak síkra. A szabadságharc ugyan elbukott, s a döntő vereség után a Görgey Artúr vezette sereg Világosnál letette a fegyvert, a szabadságharc eseményei ma is a modern kori identitás fundamentumai. A korabeli elbeszélések szerint a kivégzett vértanúk kultusza és legendája már aznap elkezdődött. A kivégzéseket követően tömegekben zarándokoltak a kivégzés helyére a gyászolók. Az emberek sírtak, imádkoztak, s a boltokat, nyilvános helyiségeket bezárták.

Az Aradon kivégzett vértanúk névsora: Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knezić Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly tábornokok és Lázár Vilmos ezredes, valamint Batthyány Lajos miniszterelnök



Megemlékezés miatti ideiglenes forgalomkorlátozás

A megemlékezés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2023. október 6-án Budapest V. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Az alábbi helyszíneken október 6-án 0 órától 12 óráig tilos megállni.

Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Balaton utca között.

Szalay utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Honvéd utca között.



Pezsdítő pillanatok a sörfőzdékben

A sör az egyik legrégebbi és a legszélesebb körben fogyasztott alkoholos ital a világon, sőt a víz és a tea után a harmadik legnépszerűbb is. Az aranyló folyadéknak számtalan fajtája van, s a legtöbb sörfogyasztó már bizonyára megtalálta a kedvencét, azonban érdemes több ízvilágot is kipróbálni, amire szombaton lehetősége is lesz a sörfőzdékbe látogatóknak. Országos kvízjátékra és üzemlátogatásra hívják a magyar sörfőzdékben működő vendéglátóhelyek azaz taproomok a Főzdekocsmák Éjszakája résztvevőit október 7-én, szombaton. Ez az az este, amikor az egész országban várják a kocsmagasztronómia szerelmeseit, hiszen minden a frissen csapolt sör élményéről szól majd. A pezsdítő italok mellett izgalmas kocsmakvíz is lesz, amelyhez online csatlakozhatnak a programban résztvevő sörfőzdék vendéglátóhelyire látogató vendégek, és amelyben mintegy 30, a kisüzemi sörfőzéssel kapcsolatos kérdésre válaszolhatnak. Kőbányán, a Horizont Brewing Taproomjában a Baan’s Kitchen hamburgerei lesznek kóstolhatók a friss sörök mellé, a környékbeli lakosokat pedig extra 10 százalékos kedvezmény várja! Nem messze onnan, a Monyo Brewing-nél ugyancsak bejárható majd a sörfőzde, enni pedig különféle curryket lehet majd!



A kellemes időben nincs is jobb, mint egy pezsgő sörkülönlegesség. Fotó: Bánkúti Sándor

Szüreti mulatság a Rómain

A szüret befejezését nem csak a régi korokban ünnepelték meg szüreti felvonulással, mulatsággal, sok településen még ma is élnek ezek a szép hagyományok. A Római parti Piacon sem maradhat el a mulatság, ahol október 7-én szombaton az egész családot szórakoztató programokkal várják. A piacon a gyerekek kipróbálhatnak egy prést, majd megkóstolhatják a mustot is. A vásári forgatagban mesemondás, élő zene, és a megszokott finom falatok is várják az érdeklődőket.

Tervezők gyűlnek össze az Erzsébet téren

Október 7-én szombaton rendezik meg az Erzsébet téri Hello Piac designvásárt, ahol hazai tervezők és designerek által készített egyedi táskákat, ruhákat, ékszereket, divat kiegészítőket, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs terméket vásárolhatunk meg. Ezen a rendezvényen nem csak a divat szerelmesei érezhetik jól magukat, hiszen kézműves gasztro készítmények, természetes alapanyagokból készült kozmetikumok, egyedi baba-mama kiegészítők és játékok, zero waste és környezetbarát alternatívák is várják az érdeklődőket.



Kutyás nap a RAKPART-on

Vasárnap, október 8-án 12-18 óráig kutyás programokkal várják az érdeklődőket a pesti Jane Haning rakparton. Lesz városi kutyás csoportos foglalkozás, dog-parkour, fotó sarok, zene, örökbefogadással és felelős kutyatartással kapcsolatos programok, beszélgetések, fejtágítás a segítőkutyázásról.

Kellemes őszi idő várható

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken még fátyolfelhők zavarják a napsütést, ám napközben zavartalanul élvezhetjük a 24 fokos maximumot, ami hétvégén is kitart. A hétvégén a napos, száraz időt legfeljebb fátyolfelhők zavarhatják meg, a várható hőmérséklet 21-27 fok között alakul. A kellemes hétvégének egy hidegfront vet véget, ami viharos széllel és kevés záporral vasárnap érkezik.



50 évvel ezelőtt született Szekeres Adrien

50 évvel ezelőtt, 1973. október 6-án született Szekeres Adrien énekesnő. Adrien tehetsége már igen korán megmutatkozott, így felvételt nyert az ország egyetlen irodalmi-drámai tagozatos gimnáziumába. Az 1990-es években számos énekversenyen és fesztiválon megmérette magát, amelyeken jelentős sikereket ért el. Egy ilyen alkalommal fedezték fel, s indult el zenekaros karrierje. 1996-ban a Magyar Rádió Zenei Osztálya eMeRTon-díjjal jutalmazta. 1997 júliusában jelent meg az Unisex első albuma Szekeres Adrien-nel Szebb holnap címmel.

Szekeres Adrien gyakran lép fel különleges produkciókban. Fotó: Csapó Balázs

Kincsvadászat

A Ráth-villa munkatársai tíz műtárgy képét rejtik el október 7-én, szombaton az Andrássy út környékén és a Városligetben, a képek alatt olvasható feladvány pedig a következő állomás megtalálásához ad instrukciókat. A séta során a környék tíz különleges helyszínére, épületéhez juthatnak el a játékosok, ha megfejtik az összes rejtvényt. Végül a Ráth-villa kiállításán személyesen is megtekinthetik a tárgyakat, melyek az Iparművészeti Múzeum szecessziós gyűjteményének kiemelt darabjai. A rendezvény részleteiről ITT tájékozódhat!