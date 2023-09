Halált is okozhat a szüret, ha erre nem figyelünk oda

Itt van az ősz itt van újra: kinyitott az iskola kapuja, és jön a szüret ideje is. A katasztrófavédelem szokás szerint minden évben, így idén is felhívja a figyelmet: figyeljenek oda a borászok a mustgázmérgezésre. Sajnos minden évben fennáll a veszély, hogy halálos áldozatot követel a mérges gáz.

Egy-két hét, és elkezdődik a szüreti szezon Fotó: Pexels.com

A must erjedésekor keletkező szén-dioxid azért veszélyes, mert az nehezebb a levegőnél, és alulról felfelé haladva kiszorítja azt. Ha valaki belélegzi a mérgező gázt, hirtelen lesz rosszul. Baj esetén álmosság és fáradékonyság léphet fel elsőként, de ha valaki ezekre a tünetekre nem figyel, akkor össze is eshet, és akár az életét is vesztheti benne.

A katasztrófavédelem azt javasolja, hogy a borospincébe helyezzünk szén-dioxid-érzékelőt, és figyeljünk oda a gyakori szellőztetésre a szüret ideje alatt. Javasolják továbbá, hogy a hordókat nagy térben helyezzük el.

Minden évben egyre több halálos áldozatot követel a mustgázmérgezés, legnagyobb veszély az őszi szüret idején van.

Egy cserépfalui borosgazda például mindig a gyertya segítségét veszi igénybe, hogy elkerüljék a mérgezést, ugyanis az egyből jelzi, ha mustgáz van. Már a kezdetekkor úgy mennek le a pincébe, hogy előtte meggyújták azt, utána pedig a padlóra helyezik. Amíg ég nincsen baj.