Karácsony semmittevésének köszönhetően brutális összegekbe fog kerülni a budapesti hidak felújítása

Hónapok óta szólnak arról a hírek, hogy a budapesti hidak katasztrofális állapotban vannak. Ennek kapcsán a Magyar Nemzet közérdekű adatigénylést tett a Budapesti Közút felé, akik a rendelkezésükre bocsátották az összes kezelésükben található hidak szemléjéről szóló dokumentumot.

A dokumentumokból kiderült, hogy a csődben lévő fővárosnak négy hídjára két éven belül összesen 45,5 milliárd forintot kellene elköltenie.

A költségek azért szöktek fel szinte az egekig, mert Karácsony Gergelynek már sokkal korábban gondoskodnia kellett volna a hidak karbantartási munkálatairól. Ugyanis nem lett volna szabad megvárnia, hogy azok ennyire rossz állapotba kerüljenek. A katasztrofális állapotban lévő Petőfi híd mellett az Árpád hídra, az Erzsébet hídra és Szabadság hídra is bőven kellene költeni.

Csak évek múlva kezdődhet el a Petőfi híd felújítása

A Petőfi híd felújításának előkészítését a Fidesz javaslatára tárgyalta a múlt héten a Fővárosi Közgyűlés. A híd műszaki állapota hosszú évek óta egyre csak romlik, ezért a november végén meghozott döntés mérföldkőnek számít, és ennek köszönhetően elindulhat a tervezés folyamata, viszont a tényleges munkák még messze vannak.

A kivitelezés legkorábban 2028–2029-ben kezdődhet meg. Ehhez már most szükséges lenne a tervezési közbeszerzés kiírására, valamint a tervezői szerződés megkötésének az év végéig meg kellene valósulnia, hogy az engedélyezési és kiviteli tervek 2026–2027-re elkészülhessenek. Ideális ütemezés mellett így válhat reálissá a híd 2030 körüli átadása.

A felújítás nemcsak műszaki munka lesz, hanem komoly közlekedésszervezési feladat is. Ha a Petőfi hidat a munkák idejére lezárják, a déli hidakon jelentős dugók alakulhatnak ki, és újra előtérbe kerülhet a Lánchíd autós forgalmának régóta húzódó vitája. A szakértők úgy vélik, a fővárosnak már most készülnie kell arra, hogy a többéves lezárás idején se bénuljon meg a közlekedés.

A döntés mellett a közgyűlés felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a következő ülésen számoljon be a budapesti hidak műszaki állapotáról és a várható költségekről. Ezenfelül pedig a városvezetésnek meg kell vizsgálnia, hogy a felújítások során milyen beavatkozások azok, amik halaszthatóak anélkül, hogy a hidak szerkezete kritikusan megsérülne. Azonban Karácsony feladata ezzel még nem ér véget, hiszen neki kell kiírnia a tervezési közbeszerzést, lehetőleg minél előbb. Ráadásul ehhez a pénzügyi fedezetet is biztosítania kell a költségvetésben. Ez annak tekintetében, hogy a fővárost csőd közeli helyzetbe sodorta, nehéz feladat lesz.