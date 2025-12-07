Karácsony semmittevésének köszönhetően brutális összegekbe fog kerülni a budapesti hidak felújítása
Hónapok óta egyre súlyosabb hírek érkeznek a fővárosi hidak állapotáról, amelyek közlekedésbiztonsági és pénzügyi szempontból is komoly kockázatot jelentenek. A budapesti hidak felújításának halasztása mára odáig vezetett, hogy azonnali több tízmilliárd forintos beavatkozásokra lenne szükség. És ez az összeg tovább is nőhet, ha marad a főváros jelenlegi hozzáállása, vagyis a nemtörődömség.
Hónapok óta szólnak arról a hírek, hogy a budapesti hidak katasztrofális állapotban vannak. Ennek kapcsán a Magyar Nemzet közérdekű adatigénylést tett a Budapesti Közút felé, akik a rendelkezésükre bocsátották az összes kezelésükben található hidak szemléjéről szóló dokumentumot.
A dokumentumokból kiderült, hogy a csődben lévő fővárosnak négy hídjára két éven belül összesen 45,5 milliárd forintot kellene elköltenie.
A költségek azért szöktek fel szinte az egekig, mert Karácsony Gergelynek már sokkal korábban gondoskodnia kellett volna a hidak karbantartási munkálatairól. Ugyanis nem lett volna szabad megvárnia, hogy azok ennyire rossz állapotba kerüljenek. A katasztrofális állapotban lévő Petőfi híd mellett az Árpád hídra, az Erzsébet hídra és Szabadság hídra is bőven kellene költeni.
Csak évek múlva kezdődhet el a Petőfi híd felújítása
A Petőfi híd felújításának előkészítését a Fidesz javaslatára tárgyalta a múlt héten a Fővárosi Közgyűlés. A híd műszaki állapota hosszú évek óta egyre csak romlik, ezért a november végén meghozott döntés mérföldkőnek számít, és ennek köszönhetően elindulhat a tervezés folyamata, viszont a tényleges munkák még messze vannak.
A kivitelezés legkorábban 2028–2029-ben kezdődhet meg. Ehhez már most szükséges lenne a tervezési közbeszerzés kiírására, valamint a tervezői szerződés megkötésének az év végéig meg kellene valósulnia, hogy az engedélyezési és kiviteli tervek 2026–2027-re elkészülhessenek. Ideális ütemezés mellett így válhat reálissá a híd 2030 körüli átadása.
A felújítás nemcsak műszaki munka lesz, hanem komoly közlekedésszervezési feladat is. Ha a Petőfi hidat a munkák idejére lezárják, a déli hidakon jelentős dugók alakulhatnak ki, és újra előtérbe kerülhet a Lánchíd autós forgalmának régóta húzódó vitája. A szakértők úgy vélik, a fővárosnak már most készülnie kell arra, hogy a többéves lezárás idején se bénuljon meg a közlekedés.
A döntés mellett a közgyűlés felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a következő ülésen számoljon be a budapesti hidak műszaki állapotáról és a várható költségekről. Ezenfelül pedig a városvezetésnek meg kell vizsgálnia, hogy a felújítások során milyen beavatkozások azok, amik halaszthatóak anélkül, hogy a hidak szerkezete kritikusan megsérülne. Azonban Karácsony feladata ezzel még nem ér véget, hiszen neki kell kiírnia a tervezési közbeszerzést, lehetőleg minél előbb. Ráadásul ehhez a pénzügyi fedezetet is biztosítania kell a költségvetésben. Ez annak tekintetében, hogy a fővárost csőd közeli helyzetbe sodorta, nehéz feladat lesz.
Katasztrofális állapotban a budapesti hidak
A Metropol írt arról korábban, hogy nemcsak a Petőfi híd szorul sürgős felújításra, hanem szinte az összes budapesti híd is. A Gubacsi híd egy része még a nyáron szakadt be, ráadásul úgy, hogy a járdán át lehetett látni. Ez életveszélyessé tette a híd gyalogos részét.
Miután lapunk ezt megírta, a lukat befoltozták, de azt továbbra sem ajánlják senkinek, hogy bemenjen a híd alá. Nem véletlen, ugyanis egy 2020-as állapotvizsgálat szerint „a korrózió minden ismert formája megjelent” a szerkezeten. Ez sem meglepő, mivel utoljára 30 évvel ezelőtt végeztek nagyobb munkálatokat a hídon, de akkor is csak átfestették, azóta pedig csak látszatfelújításokat csináltak rajta.
A Duna feletti hidak közül a Petőfi híd állapota a legrosszabb jelenleg, de az Árpád híd sincs jó állapotban. Utoljára 1979–80-ban újították fel teljeskörűen, vagyis 45 éve. Az akkor felvitt korrózióvédő bevonat már régen túllépte a tervezett élettartamát, ami mára komoly műszaki kockázattá vált.
A Rákóczi hidat 1995 októberében adták át, de már a kezdetektől gondok voltak vele: a rajta használt festék hibásnak bizonyult, ezért hamar hámlani és lepattogzani kezdett. Bár 2011-ben a pilonokat és a korlátokat újrafestették, a híd alján az eredeti, foltos bevonat maradt. Az elmúlt három évtizedben mindmáig nem történt átfogó felújítás.
És akkor még nem is beszéltünk a többi hídról – valóban csak a legsürgetőbb eseteket emeltük ki. A főváros vezetése azonban egyelőre nem mutat érdemi mozgást: az előkészítő munkák sem indultak el, így belátható időn belül egyik híd esetében sem várható tényleges kivitelezés.
