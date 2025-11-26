Több budapesti híd katasztrofális állapotban van, ez azonban szemmel láthatóan nem zavarja Karácsonyékat
Rettenetes a helyzet, a főváros vezetése mégsem tesz semmit. Noha több budapesti híd állapota katasztrofális, mindezt Karácsony Gergely és csapata tétlenül nézi.
A Gubacsi híd gyalogos része még a nyáron szakadt be. A járdán egész egyszerűen át lehetett látni. Az életveszélyes részt azonban nem hozták helyre, egész egyszerűen a jó egy méter átmérőjű lyukat lezárták a gyalogosforgalom elől. Így a híd déli oldalát egyáltalán nem használhatták a gyalogosok. Nem az egyetlen budapesti híd, amely rettenetes állapotban van.
A Budapest Közút azonnal lezárta az érintett szakaszt, és ígéretet tett a javításra. Három hónappal később visszamentünk, de a hídhoz senki nem nyúlt.
Több, mint négy hónap után ismét visszamentünk. Ez a látvány fogadta a stábunkat:
Magát a lukat ugyan befoltozták, de azt továbbra sem ajánlják senkinek, hogy bemenjen a híd alá. Nem véletlen.
A 2020-as állapotvizsgálat szerint „a korrózió minden ismert formája megjelent” a szerkezeten. Legutóbb 1995-ben végeztek rajta nagyobb munkálatokat, de akkor is átfestették, azóta csak toldozzák-foltozzák.
A főváros természetesen tud a problémáról, mégis a jövőbeli vasúti hídra hivatkozik, ami 2026 és 2029 között épül majd meg. Addig is a Gubacsi hídon zajlik a Csepeli Szabadkikötő és több nagy gyár forgalma, nap mint nap.
A budapesti hídak katasztrofális állapotban van
Méteres lyukak a Petőfi hídon is vannak, ha nem is járdán. De ahogy a fotóinkon is látszik, a híd több részén is át lehet látni, a vas elemek teljesen szétrohadtak.
Mielőbb el kéne készíteni a felújítás terveit, hogy a tényleges munkálatok legkésőbb két éven belül elindulhassanak. Ehhez 1,5–2 milliárd forint elkülönítése szükséges, már a tervezési szakaszra. A szakértők kiemelik, hogy a felújítás során fontos kérdés lesz, szélesíteni kell-e a járdát, és kialakítható-e biztonságos kerékpárút. A híd állapota a mai, szerdai Fővárosi Közgyűlésen is téma lesz, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja miatt foglalkoznak a kérdéssel.
A Petőfi híd a Duna főmedre felett átívelő hidak közül az Árpád híd után a legrosszabb állapotban van. A híd utolsó teljes körű felújítása 1979–80-ban történt, vagyis 45 éve. Az akkor felvitt acélszerkezeti korrózióvédő bevonat már régen meghaladta tervezett élettartamát, ami mára súlyos műszaki kockázatot jelent. Ráadásul az Árpád híd sincs jó állapotban.
Az Árpád híd sincs jó állapotban
A 2x3 sávos Árpád híd már több mint 40 éve szolgálja a budapestieket jelentősebb felújítás nélkül. Az elmúlt évtizedekben mindössze apróbb karbantartási munkák, dilatációcserék és javítások történtek, de komoly rekonstrukcióra sosem került sor.
A szakemberek szerint korrózióvédelmi beavatkozásra, szigeteléscserére, a pályadilatációk teljes cseréjére és a saruk alapos ellenőrzésére is szükség lenne. Ha ezek a munkák elmaradnak, az Árpád híd rövid időn belül a főváros egyik legkritikusabb közlekedési pontjává válhat.
Rákóczi híd – 30 éves, de máris felújításra szorul
A Rákóczi hidat 1995 októberében adták át. Már az építéskor problémák adódtak: a hídon alkalmazott festék minőségi hibás volt, a kezdetektől hámlott és lepattogzott. Bár 2011-ben a pilonokat és a korlátokat újrafestették, a híd alján az eredeti, foltos bevonatot meghagyták. Az elmúlt három évtizedben a hídon nem történt teljes körű felújítás.
A híd világítását 2014-ben korszerűsítették, ekkor történt meg az 1-es villamos átvezetésének megépítése is a hídon. A szakemberek szerint mára szükségessé vált a pályaszerkezet teljes cseréje: új szigetelésre, új aszfaltrétegre és az alsó korrózióvédelmi bevonat felújítására is szükség van.
Ahogy tehát egyértelműen kiderül,
- a Gubacsi híd,
- a Petőfi híd,
- éa az Árpád híd felújítása is égető,
- ahogy a Rákóczi sem maradhat így sokáig.
És akkor a többi hídról nem is beszéltünk, valóban, csak a legégetőbbeket emeltük ki. A főváros vezetése azonban láthatólag a füle botját sem mozdítja, még csak az előkészületek sem indultak meg, tehát egyhamar egyik hídon sem történik majd egyetlen kapavágás sem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre