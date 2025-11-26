Több budapesti híd katasztrofális állapotban van, ez azonban szemmel láthatóan nem zavarja Karácsonyékat

A Gubacsi híd gyalogos része még a nyáron szakadt be. A járdán egész egyszerűen át lehetett látni. Az életveszélyes részt azonban nem hozták helyre, egész egyszerűen a jó egy méter átmérőjű lyukat lezárták a gyalogosforgalom elől. Így a híd déli oldalát egyáltalán nem használhatták a gyalogosok. Nem az egyetlen budapesti híd, amely rettenetes állapotban van.

Több budapesti híd borzalmas állapotban van, a Gubacsi híd egyik oldalát le is zárták

Fotó: Mediaworks

A Budapest Közút azonnal lezárta az érintett szakaszt, és ígéretet tett a javításra. Három hónappal később visszamentünk, de a hídhoz senki nem nyúlt.

Fotó: Markovics Gábor / metropol

Több, mint négy hónap után ismét visszamentünk. Ez a látvány fogadta a stábunkat:

Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Magát a lukat ugyan befoltozták, de azt továbbra sem ajánlják senkinek, hogy bemenjen a híd alá. Nem véletlen.

A 2020-as állapotvizsgálat szerint „a korrózió minden ismert formája megjelent” a szerkezeten. Legutóbb 1995-ben végeztek rajta nagyobb munkálatokat, de akkor is átfestették, azóta csak toldozzák-foltozzák.

A főváros természetesen tud a problémáról, mégis a jövőbeli vasúti hídra hivatkozik, ami 2026 és 2029 között épül majd meg. Addig is a Gubacsi hídon zajlik a Csepeli Szabadkikötő és több nagy gyár forgalma, nap mint nap.

A budapesti hídak katasztrofális állapotban van

Méteres lyukak a Petőfi hídon is vannak, ha nem is járdán. De ahogy a fotóinkon is látszik, a híd több részén is át lehet látni, a vas elemek teljesen szétrohadtak.

Bizonyos részeinek az állapota borzalmas – Fotó: Máté Krisztián

Mielőbb el kéne készíteni a felújítás terveit, hogy a tényleges munkálatok legkésőbb két éven belül elindulhassanak. Ehhez 1,5–2 milliárd forint elkülönítése szükséges, már a tervezési szakaszra. A szakértők kiemelik, hogy a felújítás során fontos kérdés lesz, szélesíteni kell-e a járdát, és kialakítható-e biztonságos kerékpárút. A híd állapota a mai, szerdai Fővárosi Közgyűlésen is téma lesz, a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja miatt foglalkoznak a kérdéssel.

A Petőfi híd a Duna főmedre felett átívelő hidak közül az Árpád híd után a legrosszabb állapotban van. A híd utolsó teljes körű felújítása 1979–80-ban történt, vagyis 45 éve. Az akkor felvitt acélszerkezeti korrózióvédő bevonat már régen meghaladta tervezett élettartamát, ami mára súlyos műszaki kockázatot jelent. Ráadásul az Árpád híd sincs jó állapotban.