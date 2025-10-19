Több mint három hónapja beszakadt, de még semmit nem tettek a Gubacsi híddal

A Gubacsi híd Csepelt és Pesterzsébetet köti össze, a nyáron beszakadt a déli járda a hídon. Kiderült: a híd egyik betonpillére megroggyant, ezért a Budapest Közút azonnal lezárta a gyalogosjárdát. A lezárt szakaszt figyelmeztető szakaszokkal vették körbe, a gyalogosokat pedig a vasút melletti, északi oldali kerékpárútra terelték.

A Gubacsi híd balesetveszélyes állapotban van Fotó: Markovics Gábor

A helyzet azóta változatlan.

A híd járdáját teljes hosszban megvizsgáljuk, a szükséges javítási munkákat előkészítjük és megkezdjük

- írta júliusban a Budapest Közút a Metropolnak.

A híd déli oldala le van zárva Fotó: Markovics Gábor

Azóta eltelt több mint három hónap, de a járdához azóta sem nyúlt senki. A Gubacsi híd legutóbbi átfogó állapotvizsgálata még 2020-ban készült. A jelentés szerint „a korrózió minden ismert formája megjelent” a szerkezeten.

A híd rozsdás Fotó: Markovics Gábor

Legutóbb 1995-ben végeztek rajta részleges korrózióvédelmi munkát, azaz újrafestést. A szakértők már akkor felújítást vagy akár teljes újjáépítést javasoltak.

A beszakadt rész alulról Fotó: Markovics Gábor

A Budapest Közút évek óta figyelmeztet: a híd biztonságos, 10 éven át tartó üzemben tartásához legalább 500 millió forintot kellene elkölteni a legsürgősebb karbantartásokra.

Megtudtuk: a gyalogosjárda cseréjének és felújításának teljes költségét 800 millió forintra becsülik. Mindezt a Fővárosi Önkormányzat is tudja, mégsem történt semmi. A felújítást jelenleg azzal halogatják, hogy meg kell várni az új vasúti híd megépítését, amely a mostani mellett épülne fel. Erre már kiírták a közbeszerzést, a tervek szerint 2026 és 2029 között valósulhat meg az építkezés. Csakhogy a jelenlegi híd addig is napi szinten szolgálja a forgalmat: rajta halad át a Csepeli Szabadkikötő áruforgalmának döntő része, és a nemzetgazdasági jelentőségű autó- és akkumulátorgyárak beszállítói is ezen a hídon keresztül közlekednek. Más szóval: a város egyik legfontosabb hídja rohad szét, miközben mindenki a jövőbeli tervekre mutogat.

A híd déli járdája ma is le van zárva. A gyalogosok továbbra is az északi, vasút melletti kerékpárúton közlekedhetnek, a helyszínen pedig egyik oldalon kordon, a másik oldalon csak a figyelmeztető szalagok és néhány beton elem jelzi a veszélyt.