RETRO RÁDIÓ

Több mint három hónapja beszakadt, de még semmit nem tettek a Gubacsi híddal

A balesetveszélyes szakasz júliusban roggyant meg, a gyalogosokat elterelték, a fővárosi cégek ígéreteket tettek, de semmilyen érdemi munka nem indult meg. A Gubacsi híd déli járdáját nem is akarják most kijavítani.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 05:00
Gubacsi híd Budapest Közút Karácsony Gergely Budapest közút

A Gubacsi híd Csepelt és Pesterzsébetet köti össze, a nyáron beszakadt a déli járda a hídon. Kiderült: a híd egyik betonpillére megroggyant, ezért a Budapest Közút azonnal lezárta a gyalogosjárdát. A lezárt szakaszt figyelmeztető szakaszokkal vették körbe, a gyalogosokat pedig a vasút melletti, északi oldali kerékpárútra terelték.

Gubacsi híd
A Gubacsi híd balesetveszélyes állapotban van Fotó: Markovics Gábor

A helyzet azóta változatlan.

A híd járdáját teljes hosszban megvizsgáljuk, a szükséges javítási munkákat előkészítjük és megkezdjük

- írta júliusban a Budapest Közút a Metropolnak.

A híd déli oldala le van zárva Fotó: Markovics Gábor

Azóta eltelt több mint három hónap, de a járdához azóta sem nyúlt senki. A Gubacsi híd legutóbbi átfogó állapotvizsgálata még 2020-ban készült. A jelentés szerint „a korrózió minden ismert formája megjelent” a szerkezeten.

A híd rozsdás Fotó: Markovics Gábor

Legutóbb 1995-ben végeztek rajta részleges korrózióvédelmi munkát, azaz újrafestést. A szakértők már akkor felújítást vagy akár teljes újjáépítést javasoltak. 

A beszakadt rész alulról Fotó: Markovics Gábor

A Budapest Közút évek óta figyelmeztet: a híd biztonságos, 10 éven át tartó üzemben tartásához legalább 500 millió forintot kellene elkölteni a legsürgősebb karbantartásokra.

Megtudtuk: a gyalogosjárda cseréjének és felújításának teljes költségét 800 millió forintra becsülik. Mindezt a Fővárosi Önkormányzat is tudja, mégsem történt semmi. A felújítást jelenleg azzal halogatják, hogy meg kell várni az új vasúti híd megépítését, amely a mostani mellett épülne fel. Erre már kiírták a közbeszerzést, a tervek szerint 2026 és 2029 között valósulhat meg az építkezés. Csakhogy a jelenlegi híd addig is napi szinten szolgálja a forgalmat: rajta halad át a Csepeli Szabadkikötő áruforgalmának döntő része, és a nemzetgazdasági jelentőségű autó- és akkumulátorgyárak beszállítói is ezen a hídon keresztül közlekednek. Más szóval: a város egyik legfontosabb hídja rohad szét, miközben mindenki a jövőbeli tervekre mutogat.

A híd déli járdája ma is le van zárva. A gyalogosok továbbra is az északi, vasút melletti kerékpárúton közlekedhetnek, a helyszínen pedig egyik oldalon kordon, a másik oldalon csak a figyelmeztető szalagok és néhány beton elem jelzi a veszélyt.

A rozsda szemmel látható a Gubacsi hídon Fotó: Markovics Gábor

A BP Műhely szerint a főváros tudatosan halogatja a Gubacsi híd körül  a döntést

A Fővárosi Önkormányzat a Budapest Közút figyelmeztetései ellenére sem indította el a műtárgy régóta esedékes felújítását. Felelősséghárítás helyett azonnal cselekedni kellene

 – írják közleményükben.

A Gubacsi híd déli járdája tehát továbbra is le van zárva, a felújítás nincs ütemezve, a forrás hiányzik. A szervezet javasolja, hogy a 2026-os fővárosi költségvetésbe különítsenek el legalább 500 millió forintot a halaszthatatlan javításokra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu