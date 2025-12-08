A hajléktalanságról szóló beszélgetést Wintermantel Zsolt, a BP Műhely önkormányzati szakértője vezette, vendégei pedig Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára és Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumi elnöke voltak. A témát nem szirupos szociális szólamokkal járták körbe, hanem kőkemény városüzemeltetési, rendészeti és emberi kérdésekkel. Például azt, hogy szabadságjog-e megfagyni az utcán.

Szabadságjog-e megfagyni az utcán?

Fülöp Attila elmondta, hogy a magyarországi hajléktalanprobléma fele Budapesten csapódik le. A férőhelyek, a finanszírozás és az ellátottak aránya egyaránt ezt mutatja. A kormány 16 milliárdos éves támogatásának közel fele a fővárosi rendszerbe kerül, és a főváros is nagyjából 9 milliárd forintot tesz hozzá, hogy működjön a hajléktalanellátás.

Ha hajléktalanságról beszélünk, valójában Budapestről beszélünk

– fogalmazott.

Szabadságjog-e megfagyni az utcán?

Az államtitkár felidézte a sokat támadott 2018-as szabályozást is, amely szerint a közterületen életvitelszerű tartózkodás szabálysértés. Szerinte a kép úgy teljes, hogy ezzel párhuzamosan történt meg az, hogy Budapesten ma 0–24 órában elérhető az ellátás, és mindig van szabad férőhely, ha valaki be akar menni.

Az emberi felelősség azt jelenti, hogy nem hagyjuk kint megfagyni. De ehhez az is kell, hogy legyen hova bevinni

– mondta.

Lőrincz Norbert belülről mutatta meg a rendszert: utcai szociális szolgálatok járják a kerületeket, ők találják meg az aluljárókban, parkokban, bozótosokban élő embereket. Vannak

éjjeli menedékhelyek,

nappali melegedők,

krízisautók,

mobil orvosi egységek,

egészségügyi centrumok – egy komplett háló, amelynek a célja, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül, ha egyszer rászánja magát.

A számok szerint Budapesten ma nem a férőhely a szűk keresztmetszet: a helyek nagyjából 80 százaléka foglalt, vagyis tíz ágyból kettő üres marad.

A probléma ott kezdődik, ahol a jog és a valóság találkozik. Wintermantel egy provokatív kérdéssel tette helyre a dilemmát:

Szabadságjog-e az, hogy valaki meghaljon az utcán?

A szakmai válasz egyértelmű volt: nem.