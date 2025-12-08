Szabadságjog-e megfagyni az utcán?
A BP Műhely konferenciáján olyan téma is szóba került, amiről a legtöbb budapesti csak morgolódva beszél a villamoson, hogy kié a közterület, meddig tart a szabadság. A téma fő kérdése az volt: szabadságjog-e megfagyni az utcán.
A hajléktalanságról szóló beszélgetést Wintermantel Zsolt, a BP Műhely önkormányzati szakértője vezette, vendégei pedig Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára és Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumi elnöke voltak. A témát nem szirupos szociális szólamokkal járták körbe, hanem kőkemény városüzemeltetési, rendészeti és emberi kérdésekkel. Például azt, hogy szabadságjog-e megfagyni az utcán.
Fülöp Attila elmondta, hogy a magyarországi hajléktalanprobléma fele Budapesten csapódik le. A férőhelyek, a finanszírozás és az ellátottak aránya egyaránt ezt mutatja. A kormány 16 milliárdos éves támogatásának közel fele a fővárosi rendszerbe kerül, és a főváros is nagyjából 9 milliárd forintot tesz hozzá, hogy működjön a hajléktalanellátás.
Az államtitkár felidézte a sokat támadott 2018-as szabályozást is, amely szerint a közterületen életvitelszerű tartózkodás szabálysértés. Szerinte a kép úgy teljes, hogy ezzel párhuzamosan történt meg az, hogy Budapesten ma 0–24 órában elérhető az ellátás, és mindig van szabad férőhely, ha valaki be akar menni.
Lőrincz Norbert belülről mutatta meg a rendszert: utcai szociális szolgálatok járják a kerületeket, ők találják meg az aluljárókban, parkokban, bozótosokban élő embereket. Vannak
- éjjeli menedékhelyek,
- nappali melegedők,
- krízisautók,
- mobil orvosi egységek,
- egészségügyi centrumok – egy komplett háló, amelynek a célja, hogy senki ne maradjon ellátás nélkül, ha egyszer rászánja magát.
A számok szerint Budapesten ma nem a férőhely a szűk keresztmetszet: a helyek nagyjából 80 százaléka foglalt, vagyis tíz ágyból kettő üres marad.
A probléma ott kezdődik, ahol a jog és a valóság találkozik. Wintermantel egy provokatív kérdéssel tette helyre a dilemmát:
Szabadságjog-e az, hogy valaki meghaljon az utcán?
A szakmai válasz egyértelmű volt: nem.
Lőrincz szerint amikor valakinél életveszély gyanúja merül fel, például mínusz 10 fok, súlyos betegség, zavarodott állapot, onnantól nem az a kérdés, mit akar, hanem az, hogy túléli-e az éjszakát. Ilyenkor jön a szociális szolgálat, a krízisautó, a mentő, és ha kell, a rendőrség is. A cél: életet menteni, nem látszatot kezelni.
Az elmúlt hetekben a szociális szakemberek két budapesti aluljáróban minden ott élő hajléktalannak alternatívát ajánlottak, szálláshelyet, ellátást. Akik ezt sem így, sem úgy nem fogadták el, azoknál a rendőrség lépett, és intézményekbe kísérték őket. A cél az volt, hogy az aluljárók újra járható, tiszta, biztonságos közterek legyenek, ne pedig életveszélyes „senkiföldjei”.
A panel egyik legfontosabb állítása az volt, hogy ma Budapesten a hajléktalanság legnehezebb része egy szűk, de nagyon problémás csoport: azok az emberek, akik súlyos pszichés, egészségügyi vagy függőségi problémáikkal küzdenek.
Fülöp szerint ezen a ponton hiányzik leginkább a rendszer: nincsen elég tartós, speciális hajléktalanotthon, ahol egyszerre van helye ápolásnak, pszichiátriának, szociális munkának.
A beszélgetésben egy másik kellemetlen igazság is előkerült: amit mi az utcán hajléktalannak látunk, az nem mindig az, aminek gondoljuk. Vannak, akik a városszéli erdőkben barkácsolt kunyhókban élnek, fél legális „favellákban”, másoknak van lakásuk, nyugdíjuk, mégis az utcán töltik a napot, ott isznak, ott élnek közösségi életet. Ezek az emberek jogilag nem mindig minősülnek hajléktalannak, de a közterületet mégis szétzilálják.
