Súlyos baleset történt az M1-esen, óriási a torlódás
Aki csak teheti, kerülje el ezt a szakaszt!
Baleset miatt áll a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabánya-Óváros kihajtó előtt, az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte az Útinform csütörtök reggel.
Azt írták, hogy a torlódás már legalább 7-8 kilométeres, aki teheti, már Bicskénél vagy Óbaroknál, vagy a 48-as kilométernél, a Szárliget csomópontnál az 1-es főút felé kerüljön.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy összeütközött egy kisteherautó és egy tréler – írja az MTI.
