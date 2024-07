Időutazó volt a tettes? Előbb halt meg a gyilkos, mint az áldozata

Egy helyszínelő számolt be élete legkülönlegesebb és egyben legrémisztőbb esetéről: a nyomozás egy pontján ugyanis képtelenek voltak rájönni, hogy történhetett a gyilkosság. Egyetlen – lehetségesnek cseppet sem nevezhető – magyarázat volt: a tettes időutazó. Ez azonban nem egy sci-fi-regény, így kénytelenek voltak más magyarázatot keresni. Végül találtak is, bár az sem volt sokkal megnyugtatóbb. Dr. Mike Silverman, brit gyilkossági szakértő idézte fel azt az 1997-es ügyet, mely során egy nővel rendkívül brutális körülmények közt végeztek Londonban. Az áldozat körme alatt találtak idegen szövetet, mely jellemzően arra utal, hogy dulakodott a gyilkosával. Abban reménykedtek: ez alapján majd rábukkannak a tettesre. Noha a DNS-alapú nyomozás ekkoriban még eléggé az elején járt, nem sokkal később az adatbázis a talált szövetek alapján ki is dobott egy nevet. Itt kezdődtek azonban a bajok: a lehetséges tettes (egy másik nő) ugyanis három héttel korábban elhunyt: ugyancsak gyilkosság áldozata lett.

Egy hetekkel korábban meggyilkolt nő volt a tettes: legalábbis erre utaltak a bizonyítékok Fotó: image_hit / Shutterstock

Silverman nem tudta mire vélni a dolgot. Eleinte azt hitte, összekeverték a mintákat, esetleg a két mintát valahogy együtt vizsgálták a laborban, és így keresztbeszennyezhették egymást, de nem ez történt. Egyértelmű volt, hogy mindkét mintát külön-külön kezelték, ráadásul össze sem lehetett keverni, köszönhetően az egyik áldozat jellegzetes körömfestésének. Így a nyomok mind arra utaltak: a gyilkos előbb hunyt el, mint az áldozata. A helyszínelő azonban nem akart engedni az időutazó-teóriának, így tovább vizsgálódott, egészen addig, amíg rá nem jött a megoldásra.