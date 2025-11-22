A család kutyája tépte szét a kislányt a harmadik szülinapja előtt - a szülei kezén kattant a bilincs
A 34 éves Jordan McGuire-t és a 24 éves Darci Lambert-et gyilkosság vádja miatt tartóztatták le, november 21-én, pénteken. A gyilkosság lányuk, Locklynn McGuire halálával kapcsolatos, aki kutyatámadás áldozata lett.
Letartóztatták a 2 éves oklahomai kislány szüleit, aki kutyatámadás következtében hunyt el, csupán pár héttel a születésnapja előtt.
Az Oklahoma Városi Rendőrkapitányságot november 18-án riasztották a McGuire házhoz, gyermekjóléti vizsgálat ügyében. A hatóságok halottan találták Locklynnt a házban.
A rendőrség őrmestere, Dillon Quirk, aki a gyermekek ellen elkövettet bűncselekmények osztályán dolgozik, szintén a helyszínre lett rendelve és elkezdte a nyomozást.
Túl sokáig hagyták magára: Kutyatámadás lett a vége
"A nyomozás kezdetén annyit tudunk, hogy a gyermek a ház egyik szobájában volt egy állattal, és ott szerezte a halálos sérüléseket" - mondta el a PEOPLE-nak.
Locklynn-t a négy családi kutya közül az egyik támadta meg.
Quirk elmondta, hogy a nyomozás során "a detektívek megtudták, hogy a gyermek hosszú időre egyedül lett hagyva az állattal a szobában, mielőtt felfedezték volna, hogy a kislány elhunyt. Ebből alakult ki, hogy a nyomozást a gyilkosság vádjával való letartóztatás követi"
A hozzátartozók azóta létrehoztak egy adománygyűjtő oldalt, hogy fedezni tudják a temetési költséget a 2 éves számára.
"2025. november 19-én a családunk felfoghatatlan tragédiát szenvedett el. A mi 2 és fél éves unokatestvérünk, Locklynn Rose McGuire elhunyt, egy váratlan és lesújtó kutyatámadás következtében. Annak ellenére, hogy mindent megtettünk a megmentéséért, a mi édes kisbabánk túl hamar hagyott itt minket.
Locklynn tiszta fény volt. Kíváncsi, kedves, és tele örömmel - az a fajta kislány, akinek a mosolya a legszomorúbb napot is felvidítja. Mélyen tudott szeretni, és őt is mélyen szerették. Elveszíteni őt, egy ilyen szívszorító és váratlan esemény közepette teljesen megtörte családunkat" - olvasható az adománygyűjtő oldal leírásában.
