Orbán Viktor: Ajándék Gábornak, megtiszteltetés nekem
Nem akármin hagyta rajta az aláírását Orbán Viktor.
A Paks vezetőedzőjével, Bognár Györggyel, és az M4 Sport kommentátorával, Hajdú B. Istvánnal beszélgetett a napokban Orbán Viktor a magyar futballról. Ekkor arra is megkérték, hogy a többi vendéggel együtt írjon alá egy mezt, születésnapi ajándék gyanánt.
Ezt írta Orbán Viktor
Ajándék Gábornak, megtiszteltetés nekem
- jegyezte meg a közösségi oldalán a miniszterelnök, mialatt egy videót is közzétett.
