Orbán Viktor: Ajándék Gábornak, megtiszteltetés nekem

Nem akármin hagyta rajta az aláírását Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
A Paks vezetőedzőjével, Bognár Györggyel, és az M4 Sport kommentátorával, Hajdú B. Istvánnal beszélgetett a napokban Orbán Viktor a magyar futballról. Ekkor arra is megkérték, hogy a többi vendéggel együtt írjon alá egy mezt, születésnapi ajándék gyanánt.

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Ezt írta Orbán Viktor

Ajándék Gábornak, megtiszteltetés nekem

- jegyezte meg a közösségi oldalán a miniszterelnök, mialatt egy videót is közzétett.

 

