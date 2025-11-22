Orbán Viktor: Egy darabka magyar sporttörténet!
A napokban az M4 Sport podcastjében szerepelt Orbán Viktor.
A labdarúgás jelenét és jövőjét elemezte a napokban Orbán Viktor, Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel, az M4 Sport podcastjében. A miniszterelnök nemrég a beszélgetés egy részletét osztotta meg a közösségi oldalán.
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor
Egy darabka magyar sporttörténet
- jegyezte meg a felvételt tartalmazó posztjában a kormányfő.
