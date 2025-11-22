RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Egy darabka magyar sporttörténet!

A napokban az M4 Sport podcastjében szerepelt Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
M4 Sport Hajdú B István Bognár György Orbán Viktor

A labdarúgás jelenét és jövőjét elemezte a napokban Orbán Viktor, Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel, az M4 Sport podcastjében. A miniszterelnök nemrég a beszélgetés egy részletét osztotta meg a közösségi oldalán. 

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Új videót osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor

Egy darabka magyar sporttörténet

- jegyezte meg a felvételt tartalmazó posztjában a kormányfő.

 

Top hírek

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

