RETRO RÁDIÓ

Nem kertelt Orbán Viktor: őszintén beszélt a magyar fociról

Tabuk nélkül elemezte a helyzetet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.21. 13:07
labdarúgás őszinteség Orbán Viktor foci

Ahogy arról beszámoltunk Orbán Viktor a minap az M4 Sport podcastjában járt, ahol a magyar labdarúgás jelenét és jövőjét elemezték Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel.

Orbán Viktor: Őszintén a magyar foci helyzetéről!

Orbán Viktor most ebből osztott meg egy részletet a közösségi oldalán.

Őszintén a magyar foci helyzetéről!

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu