Nem kertelt Orbán Viktor: őszintén beszélt a magyar fociról

Ahogy arról beszámoltunk Orbán Viktor a minap az M4 Sport podcastjában járt, ahol a magyar labdarúgás jelenét és jövőjét elemezték Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel.

Orbán Viktor: Őszintén a magyar foci helyzetéről!

Orbán Viktor most ebből osztott meg egy részletet a közösségi oldalán.

Őszintén a magyar foci helyzetéről!

- fűzte a videóhoz a miniszterelnök.