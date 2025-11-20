Orbán Viktor a magyar válogatott kudarcáról: Én még ilyet nem tapasztaltam soha
A miniszterelnök a magyar válogatott helyzetét elemzi.
Mint ahogy arról már beszámoltunk, Orbán Viktor ma este 8 órától Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal fog beszélgetni. A miniszterelnök már tegnap beharangozta az interjút, amelynek a „Van-e élet a halál után?” címet adta, amiből arra lehet következtetni, hogy magyar válogatott talpra állásáról lehet szó az írek ellen elveszített meccs után, amivel biztossá vált, hogy Szoboszlaiék nem lesznek érdekeltek a VB-pótselejtezőben.
Én még ilyet nem tapasztaltam soha. Sok mindent láttam már, sok szomorú pillanatot is láttam már, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, egy pillanat alatt, és a mennyből lezuhanjon, mint egy temetésen, a föld alá, ilyet még nem láttam. Nyugodtan tekinthetjük egy olyan eseménynek ezt, ami annyira megrázott mindenkit, hogy a legdrámaibb kérdésben tudják csak megfogalmazni, amit gondolnak. Ezért írtam ki, hogy »Van-e élet a halál után?«, és szerintem a fél ország is meghalt
- kezdte a beszélgetést Orbán Viktor.
„Óva intenék mindenkit attól, hogy fejeket követeljen” – mondta Bognár György, míg Hajdú B. István emlékeztetett rá, hogy 1997-ben a magyar válogatott járt jól a vb-selejtezőn hosszabbításban született gólból, ahogy Marco Rossi regnálása alatt is kilenc alkalomból hatszor.
Orbán Viktor hozzátette, azért fájt viszont ez most jobban a többinél, mert a magyar csapat jobb volt az ellenfelénél. Az az érzésünk volt, hogy ez a meccs megvan, csak nem kell elszúrni. Nem arról van szó, hogy egy jobb csapattal szemben nem bírjuk ki a végéig a nyomást
Az az érzésünk volt, hogy ez a meccs megvan, csak nem kell elszúrni. Nem arról van szó, hogy egy jobb csapattal szemben nem bírjuk ki a végéig a nyomást
- magyarázta a miniszterelnök.
Hajdú B. István emlékeztetett arra, hogy Magyarországra a pótselejtezőn még nagyon nehéz feladat várt volna ahhoz, hogy tényleg kijusson a 2026-os világbajnokságra.
Nem a 96. perc volt a gond. Nem igaz, hogy mi irányítottuk a játékot, az írek tudatosan az utolsó tíz-tizenöt percre készültek, mi pedig passzolgattunk
– emelte ki Bognár György.
Az első kapott gólt sem értettem, hiszen vezettünk 1-0-ra. Azt gondoltam, hogy az írek majd kitámadnak, és akkor majd lecsapunk. Két védő volt egy támadóval szemben, abból hogy lesz tizenegyes?
– tette fel a költői kérdést Orbán Viktor.
Bognár György felhívta a figyelmet rá, hogy egy gólt bármikor lehet kapni. Orbán Viktor szerint már az ifiben tanítják, hogyan kell egy olyan felívelést kivédekezni, amilyenből az írek győztes gólja született.
„A futballszövetségnek vannak vezetői, akiknek elő kell állni. Jövő héten elvárható, hogy kezdjenek foglalkozni azzal, hogy itt van előttünk a következő világbajnokságig négy év, az hogyan lesz” – tekintett előre Orbán Viktor, míg Bognár György kijelentette: nem kell a csapatot elzavarni, sőt ő Marco Rossit is megtartaná szövetségi kapitánynak.
Orbán Viktor SMS-ben váltott egymással üzentet az elveszített meccs óta
Orbán Viktor elárulta, hogy Marco Rossival SMS-t váltott a fájdalmas mérkőzés óta, biztatták egymást. A miniszterelnök elmondta, egy ilyen drámai vereség után a futball szövetség vezetőinek az élre kell állni, és ha már kikeseregték magukat, a jövő héten már elvárható, hogy kezdjenek foglalkozni azzal, hogyan lesz a következő négy év a következő világbajnokságig.
Szerintem nem kellene ezt a csapatot szétzavarni, és Marco Rossit meg kellene tartani. Szerintem jó szakember
- mondta a Paks vezetőedzője, aki hagyná tovább dolgozni az olasz szakembert a nemzeti csapat élén.
„Magánjellegű volt. Az én helyzetem speciális, nekem az a dolgom miniszterelnökként, hogy segítsek, nem tudok eldönteni semmit. Ha el tudnék dönteni, akkor sem akarnék, nem volna helyes. Az én dolgom az, hogy a sportot általában a kormányzat segítse a maga döntéseivel. De hogy a futball világán belül milyen döntés születik, attól távol kell magunkat tartani, mint a tűztől” - mesélte a miniszterelnök, majd hozzátette, emiatt sem szeretne arról dönteni, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány menjen vagy maradjon.
Orbán Viktor szerint meg kell találni, milyen esélyt ad Magyarországnak az, hogy elveszítette ezt a vb-selejtezőt. Ha nyertünk volna, azt az esélyt kaptuk volna, hogy megyünk a pótselejtezőre, és esetleg ki is jutunk. Ez most nincs, most veszítettünk, egyfelől éveket, de kaptunk esélyt arra, hogy most alaposan végiggondoljunk mindent.
Orbán Viktor az akadémiai rendszerrel kapcsolatban elmondta, szerinte egy normálisan felépített futballrendszerben nem kellenének akadémiák. Ott vannak klubok, és a klubok, ha akarják, hívhatják az utánpótlás rendszerüket akadémiának, de ahhoz senkinek semmi köze, az a klubnak a dolga.
Orbán Viktor az akadémiarendszerről
A miniszterelnök elmondta, szerinte egy normálisan felépített futballrendszerben nem kellenének akadémiák.
Ott vannak klubok, és a klubok, ha akarják, hívhatják az utánpótlás rendszereiket akadémiának, de ahhoz senkinek semmi köze, az a klubnak a dolga. Magyarország miért vannak akadémiák? Mert az első osztályú klubok nem tudnak működtetni akadémiákat és megfelelő minőségű utánpótlásrendszert, mert nincs hozzá pénzük, tőkeszegények a klubok
- mondta a kormányfő, aki hangsúlyozta, ahol a kormányzatnak van dolga, az a gyerekek világa, és az utánpótlás, nem a profi futball.
Ha Magyarország az állam nem vállal szerepet az utánpótlásban, annyi pénzt nagyon nehezen tud összehozni egy klubtulajdonos, hogy egyébként ne csak a profi csapatot, hanem amellett még egy komplett és drága utánpótlás rendszert is működtetni tudjon, ez a problémánk
- magyarázta Orbán Viktor, aki szerint több gazdag ember kell, akit "becsalunk" a futballba, és a cégeket is érdekeltté kell tenni abban, hogy vagy tulajdonosként vagy hirdetőként jelenjenek meg.
A kormányfő ismertette, hogy a szakmai vezetés részéről Szalai Ádám, egykori válogatott focista leül minden akadémiai vezetővel az év elején, és megkérdezi, hogy mit várhat tőlük. Éppen azért, mert egészen más a feladata egy ferencvárosinak, mint egy kisvárdainak. Megegyeznek egymással, és ezután kapják meg a támogatás nagy részét. Aztán év végén megnézik, a vállaltakat ki és hogyan teljesítette.
Az én reményem az, hogy 10 év múlva erre már nem lesz szükség. Visszatérhetünk oda, ahol mi nőttünk föl. Van egy utánpótlás rendszere egy klubnak, van tulajdonosa, lehetőleg van pénze, amiből működteti a profi részleget, és van pénze az utánpótlásra
- tette hozzá Orbán Viktor.
Bognár György szerint ehhez van elég szakember Magyarországon, az edzőképzés ugyanis jól működik. Úgy véli viszont, a fiatal szakembereknek rutinos edzők mellett kellene tapasztalatot gyűjteniük.
Bognár György: Én nem vagyok rá alkalmas
Hajdú B. István rákérdezett a Paks vezetőedzőjénél arra is, szeretne-e valaha szövetségi kapitány lenni.
„Én nem vagyok rá alkalmas. Szakmailag igen, nekem ez kiváló feladat lenne. Az, hogy én összerakjak egy csapatot, milyen futball legyen, hogy tudjunk ezzel előre menni. De azt gondolom, hogy én emberileg nem vagyok alkalmas. Én nem akarok megfelelni mindenkinek” - fogalmazott Bognár György.
Én nagyon hamar összevesznék sok emberrel, ez szerintem nem lenne jó senkinek
- tette hozzá.
Orbán Viktor miniszterelnök a klubfutballal és az európai kupasorozatokkal kapcsolatban úgy fogalmazott:
Szerintem itt egy nagy disznóság történt az 1990-es évektől kezdve, mert mindenfajta finom szabályokkal végül csak úgy alakították az európai futballkupák rendszerét, hogy a nyugatiakhoz megy minden lóvé. Gyakorlatilag a mi régiónkat levágták. Mert nemcsak Magyarország nincs ott, a többiek sincsenek ott, nem mi csináljuk rosszul.
A kormányfő hozzátette, a Bajnokok Ligájában kellene egy magyar csapatnak lennie, de úgy véli, a nyugati pénzvilág ellenünk van.
Hajdú B. István felvetette, mennyit segíthet a magyar focin, hogy Szoboszlai Dominik személyében van egy olyan játékosunk, aki a világfutball most jegyez.
Ez mindenképpen jó a magyar futballnak, ráadásul Kerkez is benne van ebben a csapatban. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ legjobb csapata a Liverpool, és ott egy stabil kezdőjátékos és jó teljesítményt nyújt a Szoboszlai, jó képességű játékos nagyon. Én azt gondolom, ez mindenképpen emeli a magyar futball színvonalát ő egyszemélyben is
- mondta Bognár György.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre