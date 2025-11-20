Orbán Viktor a magyar válogatott kudarcáról: Én még ilyet nem tapasztaltam soha

Mint ahogy arról már beszámoltunk, Orbán Viktor ma este 8 órától Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal fog beszélgetni. A miniszterelnök már tegnap beharangozta az interjút, amelynek a „Van-e élet a halál után?” címet adta, amiből arra lehet következtetni, hogy magyar válogatott talpra állásáról lehet szó az írek ellen elveszített meccs után, amivel biztossá vált, hogy Szoboszlaiék nem lesznek érdekeltek a VB-pótselejtezőben.

Orbán Viktor a magyar labdarúgásról beszélgetett Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Én még ilyet nem tapasztaltam soha. Sok mindent láttam már, sok szomorú pillanatot is láttam már, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion, egy pillanat alatt, és a mennyből lezuhanjon, mint egy temetésen, a föld alá, ilyet még nem láttam. Nyugodtan tekinthetjük egy olyan eseménynek ezt, ami annyira megrázott mindenkit, hogy a legdrámaibb kérdésben tudják csak megfogalmazni, amit gondolnak. Ezért írtam ki, hogy »Van-e élet a halál után?«, és szerintem a fél ország is meghalt

- kezdte a beszélgetést Orbán Viktor.

„Óva intenék mindenkit attól, hogy fejeket követeljen” – mondta Bognár György, míg Hajdú B. István emlékeztetett rá, hogy 1997-ben a magyar válogatott járt jól a vb-selejtezőn hosszabbításban született gólból, ahogy Marco Rossi regnálása alatt is kilenc alkalomból hatszor.

Orbán Viktor hozzátette, azért fájt viszont ez most jobban a többinél, mert a magyar csapat jobb volt az ellenfelénél. Az az érzésünk volt, hogy ez a meccs megvan, csak nem kell elszúrni. Nem arról van szó, hogy egy jobb csapattal szemben nem bírjuk ki a végéig a nyomást

- magyarázta a miniszterelnök.

Hajdú B. István emlékeztetett arra, hogy Magyarországra a pótselejtezőn még nagyon nehéz feladat várt volna ahhoz, hogy tényleg kijusson a 2026-os világbajnokságra.

Nem a 96. perc volt a gond. Nem igaz, hogy mi irányítottuk a játékot, az írek tudatosan az utolsó tíz-tizenöt percre készültek, mi pedig passzolgattunk

– emelte ki Bognár György.

Az első kapott gólt sem értettem, hiszen vezettünk 1-0-ra. Azt gondoltam, hogy az írek majd kitámadnak, és akkor majd lecsapunk. Két védő volt egy támadóval szemben, abból hogy lesz tizenegyes?

– tette fel a költői kérdést Orbán Viktor.