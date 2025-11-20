Orbán Viktor: Bognár Gyuri a legnagyobb király!
Közös fotón üzent neki a miniszterelnök.
Mint az ismert, ma este Orbán Viktor ma este 8 órától Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal fog beszélgetni, amelyet a miniszterelnök Facebook-oldalán is lehet majd követni.
Az interjú előtt a kormányfő egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A képen együtt láthatóak Bognár Györggyel, akinek a posztban üzent is a miniszterelnök.
Bognár Gyuri a legnagyobb király!
– írta Orbán Viktor.
