Orbán Viktor: Bognár Gyuri a legnagyobb király!

Mint az ismert, ma este Orbán Viktor ma este 8 órától Bognár Györggyel és Hajdú B. Istvánnal fog beszélgetni, amelyet a miniszterelnök Facebook-oldalán is lehet majd követni.

Az interjú előtt a kormányfő egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A képen együtt láthatóak Bognár Györggyel, akinek a posztban üzent is a miniszterelnök.

Bognár Gyuri a legnagyobb király!

– írta Orbán Viktor.