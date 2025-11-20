RETRO RÁDIÓ

„Gurulj be lassítva is!” – nem akármilyen videóval hangol Orbán Viktor

Így készül az esti interjúra a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
interjú Bognár György Hajdú B. István Orbán Viktor

Ahogy arról már beszámoltunk, Orbán Viktor a minap egy sejtelmes bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amihez azt írta, hogy „Van-e élet a halál után?”.

Ma aztán kiderült, hogy a kormányfő Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel fog beszélgetni. Ennek kapcsán pedig egy rövid kedvcsináló videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Az Orbán Viktorral készült beszélgetést este 8 órától lehet majd megtekinteni az M4 Sport YouTube-csatornáján.

Gurulj be lassítva is! Ma este 20.00-kor itt a Facebookon és az M4 Sporton

– fűzte a videóhoz a miniszterelnök.

 

