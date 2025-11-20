Igazságtalanság ütötte fel a fejét a magyar válogatott kapcsán?

Mint ismert, a magyar válogatott az Írország elleni 3-2-es vereséget követően lemaradt a világbajnoki pótselejtezőkről, így 1986 óta zsinórban tizedik alkalommal nem jutott ki a tornára. Azonban akadtak olyan nemzeti csapatok, amelyeknek nem kellett izgulnia a vb-selejtezőkön, ugyanis már hónapokkal korábban bebiztosították a pótselejtezőn való részvételt.

A magyar válogatottnál számos alacsonyabban rangsorolt csapat jutott el a pótselejtezőig – Fotó: Tumbász Hédi

Észak-Írország, Észak-Macedónia, Románia és Svédország a Nemzetek Ligája C ligás csoportját megnyerve kvalifikálta magát a jövő márciusi pótselejtezőkre. Ez azt jelentette, hogy az őszi csoportmeccseken fikarcnyi izgulnivalójuk sem maradt.

A négy válogatott közül egyetlen sem végzett vb-selejtezős csoportja első két helyén: Svédország 2 ponttal utolsó lett, míg a másik három a harmadik pozícióban zárt, hazánkhoz hasonlóan.

A magyar válogatott jobban megérdemelné?

Felmerül a kérdés, hogy mivel érdemelték ki jobban a pótselejtezőt, mint Marco Rossi együttese. Szoboszlaiék az A ligában például Németország és Hollandia ellen léptek pályára, míg a C ligások Luxemburg, Feröer, Ciprus szintű riválisokkal is találkoztak. A FIFA világranglistája alapján Svédország volt a legerősebb a C ligában, de még így is néhány helyezéssel Magyarország mögött áll – az északírek és a macedónok pedig több mint húsz pozícióval maradnak el tőlünk.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar válogatott kizárólag saját teljesítményének köszönheti, hogy nem jutott el a pótselejtezőig. Ugyanakkor az említett országok jóval gyengébb csapatok ellen tudták biztosítani a részvételt. Ez a rendszer arra ösztönözheti a hazánkéhoz hasonló erőt képviselő válogatottakat, ahelyett, hogy az A ligában próbálnák meg felvenni a versenyt a világ legjobbjaival, inkább visszaessenek a C ligába, ahol könnyebb út vezet a világbajnokságig.

✅ 4 nations that secured the UEFA Play-offs via the Nations League Path:



🇷🇴 Romania

🇸🇪 Sweden

🇲🇰 North Macedonia

🍀 Northern Ireland



🧐 All four won their groups in League C of the 2024/25 Nations League! pic.twitter.com/MpjNDsjiry — Football Rankings (@FootRankings) November 19, 2025