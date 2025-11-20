RETRO RÁDIÓ

Igazságtalanság ütötte fel a fejét a magyar válogatott kapcsán?

A Nemzetek Ligájából egyszerűbb volt eljutni a pótselejtezőig? A magyar válogatott néhány csapatnál biztosan jobban megérdemelte volna a továbbjutást.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
magyar válogatott Nemzetek Ligája pótselejtező

Mint ismert, a magyar válogatott az Írország elleni 3-2-es vereséget követően lemaradt a világbajnoki pótselejtezőkről, így 1986 óta zsinórban tizedik alkalommal nem jutott ki a tornára. Azonban akadtak olyan nemzeti csapatok, amelyeknek nem kellett izgulnia a vb-selejtezőkön, ugyanis már hónapokkal korábban bebiztosították a pótselejtezőn való részvételt.

A magyar válogatottnál számos alacsonyabban rangsorolt csapat jutott el a pótselejtezőig
A magyar válogatottnál számos alacsonyabban rangsorolt csapat jutott el a pótselejtezőig – Fotó: Tumbász Hédi

Észak-Írország, Észak-Macedónia, Románia és Svédország a Nemzetek Ligája C ligás csoportját megnyerve kvalifikálta magát a jövő márciusi pótselejtezőkre. Ez azt jelentette, hogy az őszi csoportmeccseken fikarcnyi izgulnivalójuk sem maradt.

A négy válogatott közül egyetlen sem végzett vb-selejtezős csoportja első két helyén: Svédország 2 ponttal utolsó lett, míg a másik három a harmadik pozícióban zárt, hazánkhoz hasonlóan.

A magyar válogatott jobban megérdemelné?

Felmerül a kérdés, hogy mivel érdemelték ki jobban a pótselejtezőt, mint Marco Rossi együttese. Szoboszlaiék az A ligában például Németország és Hollandia ellen léptek pályára, míg a C ligások Luxemburg, Feröer, Ciprus szintű riválisokkal is találkoztak. A FIFA világranglistája alapján Svédország volt a legerősebb a C ligában, de még így is néhány helyezéssel Magyarország mögött áll – az északírek és a macedónok pedig több mint húsz pozícióval maradnak el tőlünk.

Fontos hangsúlyozni, hogy a magyar válogatott kizárólag saját teljesítményének köszönheti, hogy nem jutott el a pótselejtezőig. Ugyanakkor az említett országok jóval gyengébb csapatok ellen tudták biztosítani a részvételt. Ez a rendszer arra ösztönözheti a hazánkéhoz hasonló erőt képviselő válogatottakat, ahelyett, hogy az A ligában próbálnák meg felvenni a versenyt a világ legjobbjaival, inkább visszaessenek a C ligába, ahol könnyebb út vezet a világbajnokságig.

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu