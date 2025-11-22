Egyszerű trükk: pillanatok alatt megszáradnak a ruhák télen is
Télen a szobában kell felállítani a ruhaszárítót, de egy trükk megkönnyíti a folyamatot.
Sok házban nincs szárítógép vagy mosó-szárítógép. Ez nyáron nem okoz problémát, a szabadban percek alatt megszárad a mosás. Télen macerásabb a helyzet. DE egy hihetetlenül egyszerű trükk miatt gyorsabban száradnak meg a ruhák télen is. Próbáld ki te is!
Egyszerű trükk miatt gyorsabban száradnak meg a ruhák
A téli beltéri ruhaszárítás frusztráló lehet, órákba is telhet, mire a nedves ruhák megszáradnak. Egy mosodai szakértők egyszerű tippeket osztott meg arról, hogyan lehet felgyorsítani a folyamatot szárítógép nélkül.
Ahogy a hőmérséklet csökken, a ruhák szárítása örökkévalóságnak tűnik, különösen, ha még nem kapcsoltad be a fűtést. Sokan a fűtőtest közelébe rakják a nedves ruhákat, de ez nem jó módszer.
Ha pedig túl sokáig lógnak a nedves ruhák, akkor dohos, penészes szaguk lehet a csapdába esett nedvesség miatt. Szerencsére van egy egyszerű lépés, amit megtehetsz a ruhák teregetése előtt, ami felgyorsíthatja a folyamatot.
A szakemberek azt javasolják, hogy a ruhákat alaposan rázd ki, amikor kiveszed őket a mosógépből. Egy extra centrifugálással kombinálva ez kiváló módszer a száradási idő felgyorsítására.
Ha egyszer-kétszer erősen megrázod a ruhákat, akkor kirázod belőlük a maradék vízcseppeket is. Egy másik fontos tipp a ruhák beltéri szárításakor, hogy mosás után azonnal akaszd fel őket. Ha a mosógépben vagy a szennyes kosárban hagyod őket, garantáltan dohos szaguk lesz.
A ruhaszárítón ügyelj arra, hogy a ruhadarabok megfelelően el legyenek helyezve, ne legyenek egymásra halmozva, és néhány óránként forgasd meg őket, hogy gyorsabban száradjanak - írja a DailyExpress.
