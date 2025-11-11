Így tudsz sokkal gyorsabban idegen nyelvet tanulni

Sokak számára vágyott, ám örök kihívás a nyelvtanulás. Nekik segíthet Danny Blue három módszere. Próbáld ki, ha szeretnél sokkal gyorsabban idegen nyelvet tanulni!

Danny Blue három módszert is leleplezett. Próbáld ki, ha szeretnél sokkal gyorsabban idegen nyelvet tanulni! – Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Ez a három módszer segít, ha szeretnél sokkal gyorsabban idegen nyelvet tanulni!

A magyar mentalista a Facebook-oldalán osztotta meg azt a három szokatlan, ám rendkívül hatékony módszert, ami személyre szabottan segít a nyelvtanulásban. Ráadásul egyik sem túl bonyolult!

1. Tedd személyessé!

„Ne random szavakat tanulj! Vedd elő az életed szavait! A munkád, a hobbijaid, a városod, a családod, a kedvenc kajád! Írj fel rögtön olyan szavakat, amik rólad szólnak!” – tanácsolja Danny Blue.

2. Kifejezéseket tanulj, ne listákat!

„Ne csak szavakat vagy ragozástáblákat magolj, tanulj komplett mondatokat! »Én grafikus vagyok«, »Holnap futni megyek«, »Nem iszom este kávét«, így ezeket tudod egy az egyben használni” – javasolja a magyar mentalista.

3. Minél előbb írj kézzel magadról!

„Naponta 3-5 egyszerű mondat kézzel. Ki vagy? Mit csináltál? Mit tervezel? Lehet nagyon egyszerű is. A lényeg, hogy kézzel írd és rólad szóljon!” – magyarázza Danny.

„Miért működik? Mert az agyad sokkal jobban megjegyzi azt, ami ismerős terephez kötődik. Ha rólad szól, könnyen összekapcsolod a régi tudásoddal, és rögtön be is tudod vinni a hétköznapodba. A kézírás pedig olyan, mintha bevésnéd! Lassít, figyelsz és jobban rögzül” – szolgál magyarázattal a magyar mentalista.