Iszonyatos baleset történt az Orczy úton, mentők a helyszínen

Már pénteken reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi Budapest VIII. kerületében, az Orczy úton, a Vajda Péter utcánál.

Műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. A balesethez a mentőket is riasztották - közölte a katasztrófavédelem.