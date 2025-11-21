Iszonyatos baleset történt az Orczy úton, mentők a helyszínen
A helyszínen zajlik a műszaki mentés.
Már pénteken reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi Budapest VIII. kerületében, az Orczy úton, a Vajda Péter utcánál.
Műszaki mentés céljából a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. A balesethez a mentőket is riasztották - közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre