Pécsi dráma: tömegkarambol okozott pánikot
Mentők rohantak a helyszínre. Forgalomkorlátozás van érvényben.
Összeütközött négy személyautó Pécsen, az Alsó-malom utcában, azaz az 58-as főúton, a Kálvin utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem.
