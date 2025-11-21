Pécsi dráma: tömegkarambol okozott pánikot

Összeütközött négy személyautó Pécsen, az Alsó-malom utcában, azaz az 58-as főúton, a Kálvin utca közelében. A helyi hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem.