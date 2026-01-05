Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik – Videó
A miniszterelnök szerint nincsen ebben semmi új.
Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatót követően egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben egy újságírói kérdésre válaszol a miniszterelnök.
Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik
A kormányfő a Tisza Párt szakértői kapcsán kapott egy kérdést. A miniszterelnök ezt röviden így foglalta össze:
Összenő, ami összetartozik. Nincs ebben semmi új
– olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre