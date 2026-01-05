RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik – Videó

A miniszterelnök szerint nincsen ebben semmi új.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 18:05
Módosítva: 2026.01.05. 18:24
Orbán Viktor Tisza Párt nemzetközi sajtótájékoztató

Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatót követően egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ebben egy újságírói kérdésre válaszol a miniszterelnök.

Orbán Viktor
Orbán Viktor elmondta a véleményét a Tisza Párt szakértőiről 
Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

A kormányfő a Tisza Párt szakértői kapcsán kapott egy kérdést. A miniszterelnök ezt röviden így foglalta össze:

Összenő, ami összetartozik. Nincs ebben semmi új

– olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.

 

