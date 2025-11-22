RETRO RÁDIÓ

Nyilas Nap: kemény hétvége vár ezekre a csillagjegyekre

Nem mindenki számára lesz könnyű a hétvége. Néhány csillagjegy jobban teszi, ha felkészül a legrosszabbra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22. 08:00
csillagjegy Nyilas Nap probléma

2025. november 22.

horoszkóp csillagjegy asztrológia
 

Kos

A Nap tűz elemű jegybe lép, ami nagyon jót tesz önnek. Erőlködés nélkül jönnek az eredmények. Higgye el, nem érdemtelenül! Sokat tett ezért az elmúlt hetekben. Teljes mértékben megérdemli a pozitív visszajelzéseket.

Bika

Amennyiben elhúzódó problémák okoznak fejtörést, megnyugodhat, mert közeledik a megoldás. Szombaton a Nap belép a Nyilasba, és segít átbillenni a holtponton. Fontos, hogy örömében ne kezdjen el kapkodni! Nagyon vidám estéje lehet.

Ikrek

Jó pár hete érkezik rendesen a feszültség. Folyton óvatoskodnia kell, nehogy valaki megsértődjön a környezetében, és ön is kapott bántó szavakat. Persze aki keres, az talál okot a konfliktusra… Ma viszont belép a Nap a Nyilasba, és jóval optimistább hangulatot hoz.

Rák

A Skorpió hava még egy nagy lapáttal rátett az érzékenységére. Ennek most vége: a Nyilas Nap kirángatja az önsajnálatból, és ráébred, mennyi mindenben mondhatja magát szerencsésnek. Koncentráljon a jóra!

Oroszlán

A Nap szombaton a Nyilasba lép, és innentől mintha csúzliból lőnék ki. Ez stílusos, hiszen a Nyilas a kentaur. Gondolja át alaposan a következő lépést, a kapkodás helyett! Ez ugyanis az egyetlen veszély ebben az időszakban: a meggondolatlanság.

Szűz

Mostanában kezdődik az év azon szakasza, amikor mindenki a sötétségre és a szürkeségre panaszkodik, és elkezdődik a karácsonyi őrület is a plázákban. Önnek egyikből sem kell részt vállalnia. Maradjon a saját, mértéktartó stílusánál! Akkor is, ha ma a Nyilasba lépő Nap a túlzásokat erősíti. Azért estére egy kis lazítás belefér…

Mérleg

A Hold már a Nyilasban folytatja útját. Ez igazán szerencsés előjeleket hoz minden kérdéses ügyének. Ráadásul valaki kellemes meglepetéssel szolgálhat – pozitívan csalódik benne.

Skorpió

Egy tüzes bolygó (a Nap) tüzes jegybe (Nyilas) lépve teljesen feltüzeli önt – a lehető legjobb értelemben. Emiatt megnő a népszerűsége is, különösen, hogy a Vénusz még a jegyében jár. Ne lepődjön meg, ha hirtelen megnő azok száma, akik találkozni, beszélni vagy bulizni szeretnének önnel! Akár már ma este…

Nyilas

A Nap belép a jegyébe, és ön valósággal újjászületik. Visszatér az életkedve, és millió ötlet születik a fejében. Ráadásul olyan erőteljes lesz most a kisugárzása, hogy bárkit levesz a lábáról. Most kell bevetnie magát száz százalékosan.

Bak

Szombaton igazán jó hírt kaphat, ami nagy megkönnyebbülést hozhat, talán a pénzügyeit illetően. De mielőtt elkezdené írni a kívánságlistáját, figyelmeztesse magát a beosztás fontosságára! Legyen előrelátó, és ossza be okosan a lehetőségeket!

Vízöntő

Ma talán mindenkinél hamarabb lehet figyelmes valamire, és ha ügyes, ön csaphat le elsőként egy lehetőségre. Ne lepődjön meg, ha emiatt irigykednek önre, amint mások is észreveszik, milyen éleslátó.

Halak

Szombaton csodás napja lesz! Végre ön is megnyugszik, sőt fellélegzik. Tanulságos volt az elmúlt időszak, de most már könnyedebb energiák érkeznek, és ismét a jövőbe tekinthet. Itt is volt az ideje.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu