Nyilas Nap: kemény hétvége vár ezekre a csillagjegyekre

2025. november 22.

Kos

A Nap tűz elemű jegybe lép, ami nagyon jót tesz önnek. Erőlködés nélkül jönnek az eredmények. Higgye el, nem érdemtelenül! Sokat tett ezért az elmúlt hetekben. Teljes mértékben megérdemli a pozitív visszajelzéseket.

Bika

Amennyiben elhúzódó problémák okoznak fejtörést, megnyugodhat, mert közeledik a megoldás. Szombaton a Nap belép a Nyilasba, és segít átbillenni a holtponton. Fontos, hogy örömében ne kezdjen el kapkodni! Nagyon vidám estéje lehet.

Ikrek

Jó pár hete érkezik rendesen a feszültség. Folyton óvatoskodnia kell, nehogy valaki megsértődjön a környezetében, és ön is kapott bántó szavakat. Persze aki keres, az talál okot a konfliktusra… Ma viszont belép a Nap a Nyilasba, és jóval optimistább hangulatot hoz.

Rák

A Skorpió hava még egy nagy lapáttal rátett az érzékenységére. Ennek most vége: a Nyilas Nap kirángatja az önsajnálatból, és ráébred, mennyi mindenben mondhatja magát szerencsésnek. Koncentráljon a jóra!

Oroszlán

A Nap szombaton a Nyilasba lép, és innentől mintha csúzliból lőnék ki. Ez stílusos, hiszen a Nyilas a kentaur. Gondolja át alaposan a következő lépést, a kapkodás helyett! Ez ugyanis az egyetlen veszély ebben az időszakban: a meggondolatlanság.

Szűz

Mostanában kezdődik az év azon szakasza, amikor mindenki a sötétségre és a szürkeségre panaszkodik, és elkezdődik a karácsonyi őrület is a plázákban. Önnek egyikből sem kell részt vállalnia. Maradjon a saját, mértéktartó stílusánál! Akkor is, ha ma a Nyilasba lépő Nap a túlzásokat erősíti. Azért estére egy kis lazítás belefér…

Mérleg

A Hold már a Nyilasban folytatja útját. Ez igazán szerencsés előjeleket hoz minden kérdéses ügyének. Ráadásul valaki kellemes meglepetéssel szolgálhat – pozitívan csalódik benne.

Skorpió

Egy tüzes bolygó (a Nap) tüzes jegybe (Nyilas) lépve teljesen feltüzeli önt – a lehető legjobb értelemben. Emiatt megnő a népszerűsége is, különösen, hogy a Vénusz még a jegyében jár. Ne lepődjön meg, ha hirtelen megnő azok száma, akik találkozni, beszélni vagy bulizni szeretnének önnel! Akár már ma este…