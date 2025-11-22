Nyilas Nap: kemény hétvége vár ezekre a csillagjegyekre
Nem mindenki számára lesz könnyű a hétvége. Néhány csillagjegy jobban teszi, ha felkészül a legrosszabbra.
2025. november 22.
Kos
A Nap tűz elemű jegybe lép, ami nagyon jót tesz önnek. Erőlködés nélkül jönnek az eredmények. Higgye el, nem érdemtelenül! Sokat tett ezért az elmúlt hetekben. Teljes mértékben megérdemli a pozitív visszajelzéseket.
Bika
Amennyiben elhúzódó problémák okoznak fejtörést, megnyugodhat, mert közeledik a megoldás. Szombaton a Nap belép a Nyilasba, és segít átbillenni a holtponton. Fontos, hogy örömében ne kezdjen el kapkodni! Nagyon vidám estéje lehet.
Ikrek
Jó pár hete érkezik rendesen a feszültség. Folyton óvatoskodnia kell, nehogy valaki megsértődjön a környezetében, és ön is kapott bántó szavakat. Persze aki keres, az talál okot a konfliktusra… Ma viszont belép a Nap a Nyilasba, és jóval optimistább hangulatot hoz.
Rák
A Skorpió hava még egy nagy lapáttal rátett az érzékenységére. Ennek most vége: a Nyilas Nap kirángatja az önsajnálatból, és ráébred, mennyi mindenben mondhatja magát szerencsésnek. Koncentráljon a jóra!
Oroszlán
A Nap szombaton a Nyilasba lép, és innentől mintha csúzliból lőnék ki. Ez stílusos, hiszen a Nyilas a kentaur. Gondolja át alaposan a következő lépést, a kapkodás helyett! Ez ugyanis az egyetlen veszély ebben az időszakban: a meggondolatlanság.
Szűz
Mostanában kezdődik az év azon szakasza, amikor mindenki a sötétségre és a szürkeségre panaszkodik, és elkezdődik a karácsonyi őrület is a plázákban. Önnek egyikből sem kell részt vállalnia. Maradjon a saját, mértéktartó stílusánál! Akkor is, ha ma a Nyilasba lépő Nap a túlzásokat erősíti. Azért estére egy kis lazítás belefér…
Mérleg
A Hold már a Nyilasban folytatja útját. Ez igazán szerencsés előjeleket hoz minden kérdéses ügyének. Ráadásul valaki kellemes meglepetéssel szolgálhat – pozitívan csalódik benne.
Skorpió
Egy tüzes bolygó (a Nap) tüzes jegybe (Nyilas) lépve teljesen feltüzeli önt – a lehető legjobb értelemben. Emiatt megnő a népszerűsége is, különösen, hogy a Vénusz még a jegyében jár. Ne lepődjön meg, ha hirtelen megnő azok száma, akik találkozni, beszélni vagy bulizni szeretnének önnel! Akár már ma este…
Nyilas
A Nap belép a jegyébe, és ön valósággal újjászületik. Visszatér az életkedve, és millió ötlet születik a fejében. Ráadásul olyan erőteljes lesz most a kisugárzása, hogy bárkit levesz a lábáról. Most kell bevetnie magát száz százalékosan.
Bak
Szombaton igazán jó hírt kaphat, ami nagy megkönnyebbülést hozhat, talán a pénzügyeit illetően. De mielőtt elkezdené írni a kívánságlistáját, figyelmeztesse magát a beosztás fontosságára! Legyen előrelátó, és ossza be okosan a lehetőségeket!
Vízöntő
Ma talán mindenkinél hamarabb lehet figyelmes valamire, és ha ügyes, ön csaphat le elsőként egy lehetőségre. Ne lepődjön meg, ha emiatt irigykednek önre, amint mások is észreveszik, milyen éleslátó.
Halak
Szombaton csodás napja lesz! Végre ön is megnyugszik, sőt fellélegzik. Tanulságos volt az elmúlt időszak, de most már könnyedebb energiák érkeznek, és ismét a jövőbe tekinthet. Itt is volt az ideje.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre