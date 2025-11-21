Brutális baleset a főváros szívében, itt vannak a részletek

Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Budapest XVI. kerületében, a Nagytarcsai úton. A ráfutásos baleset következtében a tehergépkocsi az árokba hajtott és kidöntött egy villanyoszlopot is. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.