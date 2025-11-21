RETRO RÁDIÓ

Ez felháborító: csalók élnek vissza a Magyar Vöröskereszt nevével!

Csalók telefonálnak a szervezet nevében

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.21.
Magyar Vöröskereszt karácsony figyelem csaló pénz

Csalók telefonálnak a a Magyar Vöröskereszt nevében, pénzt kérnek arra hivatkozva, hogy mikuláscsomagokra gyűjtenek - közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

A Magyar Vöröskereszt a téli ünnepi időszak közeledtével számos kezdeményezéssel járul hozzá a rászorulók karácsonyának szebbé tételéhez, azonban nem kér telefonon keresztül anyagi támogatást, nem gyűjt pénzt mikuláscsomagokra - hívták fel a figyelmet. Azt kérték az emberektől, hogy legyenek elővigyázatosak; Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.

Fontosnak nevezték, hogy a lakosok minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. Amennyiben pedig visszaéléssel találkoznak, jelezzék a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein.

