Szívszaggató: Halálos baleset történt az 5-ös főúton

Örkénynél történt a tragédia.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.21.
Balesetben meghalt egy nő az 5-ös főúton Örkénynél pénteken - közölte Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Az Útinform tájékoztatása szerint két személyautó karambolozott Örkény belterületén, az 5-ös főút 52-es kilométerénél, ahol a helyszíni szemle és a műszaki mentés befejeztéig félpályás korlátozás mellett lehet közlekedni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
