Szívszaggató: Halálos baleset történt az 5-ös főúton

Balesetben meghalt egy nő az 5-ös főúton Örkénynél pénteken - közölte Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Az Útinform tájékoztatása szerint két személyautó karambolozott Örkény belterületén, az 5-ös főút 52-es kilométerénél, ahol a helyszíni szemle és a műszaki mentés befejeztéig félpályás korlátozás mellett lehet közlekedni.