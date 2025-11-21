Szívszaggató: Halálos baleset történt az 5-ös főúton
Örkénynél történt a tragédia.
Balesetben meghalt egy nő az 5-ös főúton Örkénynél pénteken - közölte Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.
Az Útinform tájékoztatása szerint két személyautó karambolozott Örkény belterületén, az 5-ös főút 52-es kilométerénél, ahol a helyszíni szemle és a műszaki mentés befejeztéig félpályás korlátozás mellett lehet közlekedni.
