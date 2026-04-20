Humanoid robot nyert félmaratont Kínában: megdöntötte az emberi világrekordot is

A robotok újabb lépést tettek előre, miután egy humanoid robot megnyerte a hétvégén Kínában rendezett félmaratont. A kínai okostelefon-gyártó, a Honor által létrehozott, Lightning nevű robot mindössze 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a 21 kilométeres távot, ami gyorsabb mint az emberi rekordtartó, Jacob Kiplimo ideje, aki márciusban a lisszaboni versenyen 57 perc 20 másodperc alatt teljesítette a félmaratont.

Miután tavaly egy robot 2 óra 40 perc alatt teljesítette ugyanazt a távot, a hétvégi diadal hatalmas technológiai előrelépésnek számít, tekintve, hogy mennyivel gyorsabban sikerült a humanoid robotnak ezúttal teljesítenie a távot.

Az emberek teljesen le voltak nyűgözve a teljesítménytől, Sun Zhigang, a közönség soraiból így nyilatkozott:

Hatalmas változásokat érzek ebben az évben. Ez az első alkalom, hogy a robotok felülmúlták az embereket, és ezt soha nem is képzeltem volna.

Nem csupán a nevezett robotok száma ugrott az ötszörösére, de idén többen közülük már az emberi mezőnyt is legyőzték gyorsaságban. Lightning az élénkpiros, 169 cm magas robot autonóm navigációval teljesítette a távot.

A fejlődő technológia sikerei ellenére azonban akadt néhány bökkenő. Egy robot állítólag a verseny elején elesett, míg egy másik a korlátnak ütközött. Nem minden humanoid robot tudta önállóan teljesíteni a pályát, körülbelül 40 százalékukat távirányítással vezették.

A győztes Honor-csapat kapitánya, Ma Huaze elmondta:

„Nagyon ideges voltam. A legnagyobb kihívás az volt, hogy legyen bátorságunk egy ilyen nagy versenyszínpadon bemutatni és tesztelni a nagyszabású fejlesztéseket.”

Eközben Zhao Haijie, aki egy óra, hét perc és 47 másodperces idejével a verseny leggyorsabb emberi futója volt, elmondta, hogy a robotok száguldottak el mellette, miközben ő a félmaratont teljesítette:

„Úgy éreztem, elég gyorsan haladnak. Egyszerűen csak elsuhantak mellettem.”

A győzelemre azután került sor, hogy az elmúlt évben egyre több robot vett részt sporteseményeken Kínában. 2025-ben Peking adott otthont a világ első humanoid robotjátékainak, amelyeken olyan sportágak szerepeltek, mint a foci, a harcművészetek és a boksz – számolt be róla az Unilad.