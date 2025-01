Rengeteg sci-fi filmben jelentek már meg a humanoid robotok, amik vagy beilleszkedtek a társadalomba, vagy teljesen átvették az emberek feladatát. Mindezek ellenére távoli jövőképként lehetett tekinteni erre az egész jelenségre. Egészen eddig. Mikor Elon Musk először bemutatta az Optimus robotját, sokan meglepődtek, mennyire hasonlít a viselkedése az emberekhez, ám a nemrég bemutatott új robot az internet népét is sokkolta.

Eddig voltak robot állatok, robot háztartási eszközök és most érkeznek a robot partnerek

Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

A Realbotix webhelye több moduláris mesterséges intelligenciával megtámogatott robotot mutatott be, a termékek teljesen személyre szabhatóak, így a vevő választhat előre elkészített vagy testre szabott humanoid robotot is magának.

Szabadalmaztatott technológiáink és a társaságon alapuló mesterséges intelligencia révén, az élethű esztétikát és mozgásokat a fejlett mérnöki technikával ötvözzük, hogy értelmes ember-robot interakciókat hozzunk létre, javítva az emberi élményt a kapcsolatok, a tanulás és a játék révén

– szó a cég marketingszövege.

A kínált robotok között van mellszoborra emlékeztető és teljes alakos robot, az árak ennek megfelelően 10 000 (4 millió Ft) és 200 000 dollár (81 millió Ft) között mozognak.

Andrew Kiguel vezérigazgató a Las Vegas-i CES eseményen mutatta be az egyik női robotot, Ariát. Elárulta, a robot nagyon realisztikus, még saját közösségimédia-oldalai is vannak, így egy nap versenyezhet velünk! Ám ami igazán különlegesség teszi az egészet, hogy tud beszélni és kérdésekre is válaszol.

A robotika terén néhány társunk az emberi munka helyettesítésére gyártja a robotokat. Valljuk, hogy ez egy nagyszerű terület, de mi úgy gondoljuk, hogy sokkal nagyobb potenciál van abban, ha a társadalomba beilleszkedő robotokat gyártunk.

A közösségi média azonban nem kímélte a YouTube-on is bemutatott robotlányokat. Rengeteg kiakadtak azon, milyen realisztikus és nem értették, hogy lehetnek ilyen dolgok mellett nyugodtak az emberek .

Ha ez széles körben elterjedt fogyasztói termék lesz, én inkább elszigetelődöm, és a hegyekbe költözöm. Nagyon furcsa az egész!

– fejezte ki nemtetszését az egyik felhasználó.