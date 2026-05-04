Durva bukás: Meghan Markle körül minden összeomlik, sorra romlanak meg kapcsolatai

Durva pletykák kerültek napvilágra nemrégiben, miszerint teljesen megromlott a kapcsolat Meghan Markle és a legendás divatguru, Anna Wintour között, sőt egy bennfentes szerint már konkrétan gyűlölik egymást!

A fordulópont állítólag még 2019-ben jött, amikor Meghan inkább a brit Vogue szerkesztőjével, Edward Enninful működött együtt egy különleges lapszámon. Ez azonban nagyon nem tetszett Annának. A forrás szerint Wintour azért is haragszik, mert Meghan „nem akar fizetni, és nem ad vissza dolgokat”. Ráadásul Anna nagy rajongója a királyi családnak, így azt sem nézte jó szemmel, ahogy Meghan és férje kiléptek az udvari életből.

A pletykák szerint Meghan mostanában nincs jó passzban, állítólag teljesen szétesőben van, mert sorra romlanak meg a kapcsolatai híres ismerőseivel.

Teljesen elvesztették a fonalat. Semmi sem működik. Szerintem egyikük sem boldog

– állítja egy bennfentes forrás. Majd hozzátette, hogy még az üzleti dolgai sem mennek úgy, mint régen: már nem igaz, hogy minden termékét azonnal elkapkodják.

Közben Meghan próbál pozitív maradni, mivel egy interjúban áradozott arról, mennyire szereti Ausztráliát.

A férjemmel imádjuk Ausztráliát, sőt az ausztrál embereket még jobban!

– mondta.

Arról is beszélt, hogy fontos számára a divat és az, hogy a megfelelő tervezők kapják a dicséretet a ruháiért, írja a Page Six.

Nem fair, ha más kapja a kreditet azért, amit viselek! Mindegyik más hangulatot képviselt, és mindegyiket szerettem. Néha nem volt idő átöltözni, szóval kreatívnak kellett lennem, de élveztem!

– zárta le Harry herceg felesége.