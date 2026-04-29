Váratlan elhatározásra jutott Harry és Meghan: ezzel a lépéssel nagy fejfájást okoz a királyi palotának

Harry herceg és Meghan Markle a legutóbbi, villámgyors ausztráliai királyi körútjuk alkalmával hatalmas figyelmet kaptak, amivel ismét címlapokra kerültek. Ez azonban számos olyan megkérdőjelezendő helyzetet szült, ami nem feltétlen ad biztos táptalajt a királyi családdal való újra egyesüléshez.

Harry és Meghan a figyelem középpontjába kerültek az ausztráliai királyi körútjuk alkalmával

Harry és Meghan ezzel a lépéssel vágják maguk alatt a fát?

Mielőtt Ausztráliába érkeztek arról szóltak a hírek, hogy a 41 éves Harry nagyon szeretné, ha apja, Károly király meghívná őt és családját Sandringhambe ezen a nyáron, amikor a jövő évi Invictus Games előtti rendezvényre az Egyesült Királyságba látogat. Ha a találkozóra sor kerülne, az lenne az első alkalom, hogy a sussex-gyerekek - a hatéves Archie és a négyéves Lilibet - közel négy év után újra láthatják nagyapjukat.

A királyi szakértő, Richard Palmer szerint a sussexi házaspár ausztráliai körútja nagy aggodalmakat keltett a királyi palotában, és úgy véli, csak egy személyes találkozó hozhatja meg a várva várt áttörést a feszültségek rendezésére.

A külvilágban sokan úgy gondolják, hogy mindannyiuknak tovább kell lépniük, és hogy bár soha többé nem lesz ugyanaz, mégis lehetne valamilyen normálisabb kapcsolatuk. A király számára hihetetlenül fájdalmas, hogy nem láthatja az unokáit, de nagyon óvatos a kapcsolatok újrafelvétele tekintetében. Úgy gondolom, Károly király környezetében az emberek úgy látják, hogy valamilyen megállapodásra kell jutni, és talán ezt úgy lehet elérni, ha megengedik nekik, hogy kamerák nélkül találkozzanak, elmondják egymásnak, amit el kell mondaniuk, és együtt töltsenek el egy kis minőségi időt, hogy újra családként kezdhessenek élni

- fejtette ki Richard.

Harry korábban elismerte, hogy az édesanyja tragédiája után, nem akarta vállalni a királyi szerepet, annak ellenére, hogy nagyon vágyik vissza a királyi családba.

Azt mondtam magamban: »Nem akarom ezt a munkát. Nem akarom ezt a szerepet. Bárhová is vezet ez, nem tetszik nekem. Ez ölte meg az anyámat, és én nagyon elleneztem, évekig a homokba dugtam a fejem, és a szememet is eltakartam«

- mondta korábban Harry.