Harry herceg azt mondja, hogy „mindig a királyi család része lesz”

Harry herceg arról beszélt, hogy bár élethelyzete megváltozott, a királyi családtól soha nem szakad el, és továbbra is annak részeként tekint magára. Egyúttal elutasította azt a vélekedést, hogy „nem dolgozó királyi családtag” lenne.

A sussexi herceg váratlanul Ukrajnába látogatott, ahol beszédet intézett a jelenlévőkhöz. Kiemelte, hogy nem politikai szereplőként, hanem volt katonaként érkezett, aki tisztában van a szolgálat jelentőségével, valamint humanitárius küldetésben vesz részt. Mondatai emlékeztetettek édesanyja, Diana hercegné szavaira, aki 1997-ben, angolai útja során hasonló gondolatokat osztott meg.

Mindig a királyi család része leszek, és itt vagyok, dolgozom és csinálom azt, amire születtem és élvezem is. Élvezem, hogy részt vehetek ezeken az utakon, és támogathatom azokat az embereket, akikkel korábban találkoztam, a barátokat, akiket szereztem, és remélhetőleg felhívhatom a figyelmet olyan problémákra, amelyek valamilyen oknál fogva kimaradnak a hírekből.

Harry herceg útja mindössze néhány nappal azelőtt történt, hogy édesapja, III. Károly király nagyszabású amerikai látogatásra indul, hogy találkozzon Donald Trump elnökkel.

A herceg az ITV Newsnak adott interjújában hangsúlyozta, szerinte az embereknek bátrabban kell hallatniuk a hangjukat. Úgy fogalmazott, hogy globális közösségként mindenkinek felhatalmazva kellene éreznie magát arra, hogy kimondja az igazságot a hatalommal szemben.

Hozzátette, aggasztónak tartja, hogy a mai világban sokszor elhallgattatják az embereket, és szinte minden kérdés politikai színezetet kap.

Szerinte számos helyen humanitárius katasztrófa zajlik, ezért különösen fontos, hogy az emberek kiálljanak és felszólaljanak ezekben az ügyekben és ő maga másokat is erre bátorít.

A be nem jelentett út egyébként már Harry herceg harmadik látogatása Ukrajnában. Az utazásra nem sokkal azután került sor, hogy befejezte ausztráliai körútját feleségével, Meghannel – írja a brit Metro.