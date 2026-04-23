Botrány, mit tett Meghan éppen II. Erzsébet királynő szülinapján!
Az egész világ II. Erzsébet királynőt ünnepelte április 21-én, kedden. A királyi család tagjai is méltó módon emlékeztek meg róla – kivéve persze a kékvérű famíliából kiutált Meghan…
Április 21-én az egész világ megemlékezett a 2022-ben elhunyt brit uralkodóról, II. Erzsébet királynőről, aki kedden a 100. születésnapját ünnepelte volna. Meghan azonban olyat tett közzé, amivel mindenkinél kiverte a biztosítékot.
Meghan túllőtt a célon II. Erzsébet királynő szülinapján
II. Erzsébet királynő 100. születésnapján a brit királyi család tagjai megható módon rótták le tiszteletüket a közkedvelt uralkodó előtt. Vilmos herceg felesége, Katalin hercegné például egy háromsoros gyöngynyakláncot viselt, ami egykor II. Erzsébet királynőé volt. Ráadásul a szettet egy gyöngyfülbevalóval egészítette ki, ami szintén Erzsébet tulajdona volt.
Ugyan Diana hercegné és III. Károly király másik fia, Harry herceg is megemlékezett nagymamájáról a közösségi oldalán, felesége, Meghan már egész másról adott hírt Instagramon. Meghan As Ever nevű vállalkozásának közösségi oldalán új bejegyzés jelent meg a jeles napon, de nyomokban sem volt szó a néhai uralkodóról! Kétes megítélésű webshopja kapcsán azt jelentette be, hogy a közelgő anyák napja apropóján egyebek mellett két új gyertya kerül be a kínálatba, amik fantázianevét gyermekei, Archie és Lilibet neve és születési dátuma inspirálta.
„A gyerekek kiárusítása a néhai királynő 100. születésnapján... Kifejezetten undorító” – vélekedett egy fórumon egy hozzászóló.
„Ez 100 százalékban »trollkodás« a királyi család ellen a királynő 100. születésnapján. Nem mintha érdekelné, hogy elad egyetlen gyertyát is” – dohogott egy másik.
„Ami sok, az sok. Lilibet nevét mutogatja a királynő szülinapján?!” – háborgott egy újabb.
Akarva vagy akaratlanul, de úgy fest, Meghan megint bakot lőtt, s nem lett szimpatikusabb a brit királyi család rajongói körében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre