Plagizálási botrány Meghan Markle körül! A rajongók teljesen kiakadtak: "Még csak saját idézetet sem tudott kitalálni"

Meghan Markle As Ever nevű márkája egy ideje a figyelem középpontjában van. A színésznő lekvárokat, borokat és más háztartási készítményt árul weboldalán. Most azonban úgy tűnik, kihúzta a gyufát a rajongóknál egy terméke miatt.

Sokan kritizálják Meghan Markle márkáját Fotó: AFP

Panaszok érkeztek Meghan Markle márkájára

A királyi rajongókat Meghan Markle új könyvjelzőjének egyetlen részlete nem nyűgözte le. A sussexi hercegné egy 13 fontért (5779 Ft) készült, egyedi bőr könyvjelzőt dobott piacra az As Ever életmódmárkával közösen, amelyet az Egyesült Királyságban gyártanak, és állítólag „egy kis emlékeztető arra, hogy a pihenés a rituálé része”.

A limitált kiadású terméket egy New Forest-i műhellyel együttműködve készítették, és Meghan kézírásával az „Itt aludtam el” arany felirat szerepel rajta. A rajongókat azonban nem nyűgözte le, hogy a hercegné nem saját üzenetet írta a könyvjelzőre, hanem a másik cég által kitalált mondatot használta.

Meghan még csak saját idézetet sem tudott kitalálni; kölcsön kellett vennie másoktól, és egyszerűen le kellett írnia a saját divatos folyóírásával

A közösségi oldalakat elárasztották a hozzászólások, amelyek panaszkodtak a színésznő választására. Úgy érezték, a márka választhatott volna egy egyedibb mondatot is.

Nem meglepő, hogy egy könyvjelzőt plagizált

Mások viszont kiálltak a hercegné mellett, azt hangsúlyozva, hogy az üzenet egy olyan cégtől származik, amellyel a márkájának hivatalos partnersége van, így jogosan használhatja azt.

A könyvjelző, amely perceken belül elfogyott a keddi megjelenése után, állítólag „fenntartható forrásból származó bőrből” készült, és „egy emléktárgyként” jellemzik, „amelyet azok számára terveztek, akik időznek, megállnak és visszatérnek”.

A könyvjelzőt az Sbrivel együttműködve készítették, amelyet egy kis, Egyesült Királyságban működő, női tulajdonban lévő műhelyként írnak le, amely kézzel készített, rendelésre készült emléktárgyakra specializálódott - írja a DailyExpress.