Nem ment jól: Harry és Meghan feszülten hagyták távoztak

Meghan Markle és Harry herceg négy napos ausztráliai körútja ugyan kívülről gördülékenynek tűnt, egy testbeszédszakértő szerint azonban a felszín alatt komoly feszültség és idegesség húzódott meg különösen a látogatás kezdetén.

Harry herceg és Meghan Markle.

Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto

Harry hercegék sem élvezték az Ausztrál utat?

A sussexi hercegi pár először tért vissza Ausztráliába 2018 óta, és melbourne-i, canberrai, valamint sydney-i programjaikat hatalmas médiafigyelem övezte. A turné első állomásán, Melbourne-ben a Royal Children’s Hospital meglátogatása után a Southbank negyedben található Australian National Veterans Arts Museum felé vették az irányt, itt figyelt fel a szakértő az első árulkodó jelekre.

Inbaal Honigman testbeszédszakértő szerint Meghan Markle látszólag mosolygott, mégis erős idegesség sugárzott róla. Úgy vélte, mosolya inkább feszült volt, mint őszinte, ami arra utalhatott, hogy mindenáron jól akart teljesíteni, de nem érezte magát teljesen magabiztosnak.

A szakértő szerint Meghan nem egyszerűen Harry karjába kapaszkodott, hanem szinte görcsösen ragaszkodott hozzá, mintha egyfajta „mentőövként” tekintene rá. Úgy fogalmazott: ha Harry egy kicsit is eltávolodott volna tőle, Meghan elveszettnek érezhette volna magát. Harry herceg ezzel szemben nyugodtabbnak tűnt, ám nála is megjelentek a stressz finom jelei. Honigman szerint a herceg kézmozdulatai árulkodóak voltak: integetés közben kezét teste és a tömeg közé helyezte, mintegy védelmi gesztusként, ami belső feszültségre utalhat.

A kezdeti feszültség azonban nem tartott végig. Ahogy haladt a körút, Harry egyre magabiztosabb lett, Meghan pedig fokozatosan megnyugodott. A harmadik naptól már együtt jelentek meg, és a hangulat látványosan oldódott. Az út végére Meghan kiegyensúlyozottnak tűnt, testtartása is magabiztosságot sugárzott, írja a Mirror.