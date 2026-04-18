Nem hagyta szó nélkül Harry herceg: túl messzire ment egy riporter

A Sussex-i herceg és hercegnőt a média vette körül az ausztráliai turnéjuk során Melbourne-ben, a Scar Tree Walkon, amikor a Channel 7 csatorna riportere, Paul Dowsley megpróbált szelfit készíteni, ezzel pedig megszegte a protokollt. Harry herceg kénytelen volt közbeavatkozni.

Harry herceg közbe lépett, hogy megvédje Meghant a sajtótól Fotó: AFP

Harry herceg határozottan lépett fel a protokollt sértő riporterrel szemben

Az aboriginal séta alig több mint fél órát vesz igénybe, és a Yarra folyó mentén halad, amely a sétálók és a futók körében egyaránt jól ismert hely. Sétájuk során a párhoz számos rajongó lépett oda, és nagy tömeg gyűlt köréjük. Emellett egy csapat helyi sajtófotós és videóriporter is körülvette őket, miközben egy helikopter körözött a fejük felett.

Öt rendőr érkezett a helyszínre, miközben egyre több média képviselő vette körül a párt a ragyogó melbourne-i reggelen. Egy újságíró különösen nagy felfordulást okozott, Harry herceg pedig elvezette onnan.

Paul Dowsley, a Channel 7 riportere felkeltette a pár stábjának figyelmét, mivel a PA Media látogatásról szóló tudósítása során folyamatosan felbukkant a kameraképeken. A Sussex-ház kommunikációs igazgatóját, Liam Maguire-t korábban már többször is látták, ahogy barátságosan beszélget Paul Dowsley-val. Mégis, miután csütörtök reggel megpróbált szelfit készíteni a herceggel és a hercegnővel, Harry láthatóan finoman félretolta őt Meghan Markle útjából - számolt be róla a Mirror.

Gondolom, protokollszegés, ha szelfit kérek egy királyi családtagtól

- nyilatkozta Paul Dowsley.