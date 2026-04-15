Meghan Markle viselkedése mindent elárul kapcsolatáról

A sussexi pár Ausztráliában tartózkodik. Meghan Markle és Harry herceg viselkedését egy testbeszéd-szakértő elemezte.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 16:00
Meghan Markle kapcsolat Harry herceg

Fontos részletet árult el Meghan Markle viselkedése a férjével való kapcsolatáról, már első napjukon Ausztráliában. A pár kedden érkezett Melbourne-be eljegyzések és találkozók miatt.

Meghan Markle
Meghan Markle fontos dolgot árult el viselkedésével Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle és Harry herceg viselkedése mindent elmond

Házasságuk nyolcadik évfordulóját ünnepelheti idén Harry herceg és felesége, az egykoron színésznő, Meghan Markle. 2017-ben házasodtak össze Windsorban. Azóta két közös gyermekük született; 2019-ben Archie herceg, rá két évre pedig Lilibet hercegnő. Judi James testbeszéd-szakértő a Daily Expressnek nyilatkozva elemezte a párról készült képeket, ahol éppen az Ausztrál Veterán Művészeti Múzeumba érkeztek.

Judi túlságosan is ragaszkodónak nevezte Meghan viselkedését egy képen, ahol kézen fogva láthatóak:

Harry kinyújtott mellkasa és hosszú karú integetése arra utal, hogy önbizalma és öröme itt a csúcspontján van

- mondta az Express alapján, majd hozzátette, hogy Meghan viselkedése ezzel szemben olyan, mintha megpróbálná megtartani a figyelmet. Egy másik képen Meghan megragadja a másik kezével Harry herceg bicepszét, amire a szakértő azt mondta, hogy kicsit igényesebb ragaszkodás jelzés férje részére, hogy rá figyeljen, ő ott van.

A királyi család többi párjával - például Vilmos herceggel és Katalin hercegnével - ellenben ők híresek vonzalmuk nyilvános kinyilvánításáról, amíg másokra ez nem igaz, részben a királyi család szigorú protokolljai miatt.

Harry herceg eheti látogatása számos, szívhez közelálló témát érint, többek között a veteránokat, a gyermekeket, a sportot vagy a mentális egészséget. Ausztráliai látogatásuk első helyszíne a Melbourne-i Gyermekkórház volt.

Hivatalosan 2020-ban volt az utolsó eljegyzésük, látogatásuk a királyi család dolgozó tagjaiként, mielőtt otthagyták volna őket és Kaliforniába költöztek volna. Kimondottan Ausztráliában 2018-ban jártak utoljára, mindössze néhány hónappal esküvőjük után. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu