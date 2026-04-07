Így ünnepelte a húsvétot Meghan hercegné – ritka betekintés!

Meghan hercegné bepillantást engedett a családi húsvéti mókába, beleértve a tojásvadászatot is. Sussex hercegnéje és Harry herceg gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel ünnepelték a húsvétot. Április 5-én a királyi pár gyermekeikkel ünnepelték az ünnepet. Meghan egy Instagram-posztban osztott meg több rövid videót, amiben megmutatta a legszebb pillanatokat.

Meghan az Instagramon osztotta meg, hogyan ünnepli idén a húsvétot családjával. Sussex hercege és hercegnéje Kaliforniában nevelik gyermekeiket, a 6 éves Archie herceget és a 4 éves Lilibet hercegnőt. A testvéreket ugyan ritkán látni, most mégis egyre többet szerepelnek a hercegné közösségi oldalain. Most éppen kosarakkal látni őket, amint a kezükben futkároznak az udvaron, tojásokat keresnek és együtt díszítenek.

Az egyik felvételen a gyerekek egymás mellett futnak a füvön húsvéti kosarakkal a kezükben, miközben tojásokat keresnek. Lilibet az alkalomhoz illő nyuszifüles fejpántot viselt. Egy másik videón pedig kosaraikkal — amelyek tele voltak édességekkel és apró ajándékokkal — egy kerti kőösvényen sétálnak, egy kutya társaságában.

Meghan csak ennyit írt a bejegyzéséhez:

Kellemes húsvétot!

Harry és Meghan 2020-ban költöztek Kaliforniába, miután visszaléptek királyi szerepeiktől az Egyesült Királyságban. Azóta nagyrészt távol tartják gyermekeiket a nyilvánosságtól, írja a People.