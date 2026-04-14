Döntő lépés! Visszatérhet Harry herceg és Meghan az Egyesült Királyságba

Bennfentesek értesülései szerint Harry herceg és Meghan Markle fontolóra veheti a visszatérést az Egyesült Királyságba, amennyiben sikeresnek bizonyul a közös ausztrál út.

Harry herceg és felesége visszatérhet az Egyesült Királyságba (Fotó: AFP)

Harry herceg visszatérhet a családjához?

Sussex hercege és hercegnéje ebben a hónapban Ausztráliában tartózkodik egy sor esemény miatt. A 2018-as esküvőjüket követő körútjuk óta nem jártak a távoli kontinensen. Akkor hatalmas tömeg fogadta a párt, majd Meghan Markle bejelentette, hogy várandós a fiukkal, Archie herceggel. Ezúttal azonban nem a királyi család tagjaiként utaznak, miután 2020-ban otthagyta Harry herceg családját.

Egy bennfentes szerint az út próbaként szolgálhat, ha esetleg visszatérnének Nagy-Britanniába. Ugyanakkor az Egyesült Királyságba való visszatérésük nagyban függhet a királyi biztonsági intézkedésektől. Harry herceg korábban már leszögezte, hogy 24 órás rendőri védelem nélkül nem térne vissza szülőhazájába, ám kérésének vizsgálata jelenleg is tart. Ha megoldódik, a pár talán részt vesz a birminghami Invictus Játékokon.

Meghan lés Harry ausztráliai útját a hercegi pár szóvivője erősítette meg.

Harry herceg és Meghan, Sussex hercege és hercegnéje Ausztráliába látogat, hogy részt vegyen számos magánjellegű, üzleti és jótékonysági eseményen

– idézte az Express.

Meghan várhatóan részt vesz egy kizárólag nőknek szóló rendezvényen Sydney-ben, míg Harry egy melbourne-i mentálhigiénés konferencián fog felszólalni. A gyermekeik nem tartanak velük.

A látogatás vitát váltott ki Ausztráliában a biztonsági költségek miatt; egy petícióban azt követelik, hogy ne használják fel erre acélra az adófizetők pénzét. A kritikára reagálva a sussexiek szóvivője így nyilatkozott: „Ez vitatható kérdés. Az utazást magánforrásokból finanszírozzák, ezért nem tudom, mit remél ez a petíció elérni.”

Az ausztrál hatóságok megerősítették, hogy a felkészülések már folyamatban vannak. Az Új-Dél-Wales-i Rendőrség szóvivője közölte, a rendőrség műveleteket hajt végre annak érdekében, hogy a sussexi herceg és hercegné látogatása alatt biztosítva legyen a közbiztonság. A párhoz közelálló források pedig biztosították a nyilvánosságot arról, hogy a herceg és hercegné látogatásának célja a jótékonyság.