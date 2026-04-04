Megtörte a csendet a királyi szakértő: ez volt a néhai királynő legkegyetlenebb mondata Harry herceggel kapcsolatban

A királyi szakértő több mint 40 alkalommal találkozott a néhai Erzsébet királynővel. Állítása szerint a királynő egy brutális megjegyzést tett Harry herceg királyi családból való kilépése után.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Harry herceg és Meghan Markle hat évvel ezelőtt döntött úgy, hogy otthagyja a királyi családot és visszavonul minden királyi tevékenységtől, és új életet kezdenek a kaliforniai Montecitóban. A herceg ekkor katonai címeit is vissza adta. Most ez királyi szakértő azt állítja, hogy a néhai Erzsébet királynő brutális megjegyzést tett hercegre a királyi családból való kilépése után. 

A képen Harry herceg látható
Éles kritikával illette a néha királynő Harry herceget Fotó: AFP / AFP

Harry herceg 2021-ben jelentette be, hogy lemond a Királyi Tengerészgyalogság főkapitányi posztjáról, és minden egyéb katonai címéről is. Azóta pedig megírta botrányos önéletrajzi könyvét, Tartalék címmel, és számos Netflix-projektben is szerepelt.

Hugo Vickers író, aki a Queen Elizabeth II: A Personal History című könyvet írta, elárulta, hogy mit gondolt a néhai királyné unokája döntéséről, hogy feladta a királyi kötelességeket. A Palace Confidential podcastban így nyilatkozott:

Nos, emlékszem, hogy a királynő egyszer azt mondta, nem vagyok biztos benne, hogy pontosan ezeket a szavakat használta, de lényegében valami ilyesmit: Az egyik pillanatban még a Királyi Tengerészgyalogság főkapitánya, a következőben pedig már csak egy gyermekfelügyelő.

Az író elismerte, hogy soha nem tud megbocsátani Harrynek és Meghannek azért a stresszért, amit akkor Erzsébet királynőnek okoztak. Hugo Vickers hozzátette, hogy szerinte a királynő úgy érezte, hogy Harry többet is tehetett volna annál, minthogy „elhagyja a hajót”. A szakértő kifejtette: „Jó munkát végzett, mielőtt elment.”

Egyes források szerint Harry herceg most abban reménykedik, hogy apja, Károly király, meghívja őt idén nyáron Sandringhambe. A királytól érkező hivatalos meghívó azt jelentené, hogy Harry jogosult lenne a királyi család tagjainak járó fegyveres védelemre - számolt be róla a Mirror.

Harry egyik barátja a Sunday Timesnak azt mondta:

„Ha a király meghívná, automatikusan biztonsági csomagot kapna. Örömmel fogadna egy meghívást Sandringhambe. Elmenne-e? Az attól függ, ki lenne ott. Ha a király azt mondaná: »Gyere fel, és tölts el egy kis időt a családdal«, azt imádná.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
