Megtörte a csendet a királyi szakértő: ez volt a néhai királynő legkegyetlenebb mondata Harry herceggel kapcsolatban

Harry herceg és Meghan Markle hat évvel ezelőtt döntött úgy, hogy otthagyja a királyi családot és visszavonul minden királyi tevékenységtől, és új életet kezdenek a kaliforniai Montecitóban. A herceg ekkor katonai címeit is vissza adta. Most ez királyi szakértő azt állítja, hogy a néhai Erzsébet királynő brutális megjegyzést tett hercegre a királyi családból való kilépése után.

Éles kritikával illette a néha királynő Harry herceget

A királyi szakértő szerint a királynő egy brutális megjegyzést tett Harry hercegre

Harry herceg 2021-ben jelentette be, hogy lemond a Királyi Tengerészgyalogság főkapitányi posztjáról, és minden egyéb katonai címéről is. Azóta pedig megírta botrányos önéletrajzi könyvét, Tartalék címmel, és számos Netflix-projektben is szerepelt.

Hugo Vickers író, aki a Queen Elizabeth II: A Personal History című könyvet írta, elárulta, hogy mit gondolt a néhai királyné unokája döntéséről, hogy feladta a királyi kötelességeket. A Palace Confidential podcastban így nyilatkozott:

Nos, emlékszem, hogy a királynő egyszer azt mondta, nem vagyok biztos benne, hogy pontosan ezeket a szavakat használta, de lényegében valami ilyesmit: Az egyik pillanatban még a Királyi Tengerészgyalogság főkapitánya, a következőben pedig már csak egy gyermekfelügyelő.

Az író elismerte, hogy soha nem tud megbocsátani Harrynek és Meghannek azért a stresszért, amit akkor Erzsébet királynőnek okoztak. Hugo Vickers hozzátette, hogy szerinte a királynő úgy érezte, hogy Harry többet is tehetett volna annál, minthogy „elhagyja a hajót”. A szakértő kifejtette: „Jó munkát végzett, mielőtt elment.”

Egyes források szerint Harry herceg most abban reménykedik, hogy apja, Károly király, meghívja őt idén nyáron Sandringhambe. A királytól érkező hivatalos meghívó azt jelentené, hogy Harry jogosult lenne a királyi család tagjainak járó fegyveres védelemre - számolt be róla a Mirror.

Harry egyik barátja a Sunday Timesnak azt mondta:

„Ha a király meghívná, automatikusan biztonsági csomagot kapna. Örömmel fogadna egy meghívást Sandringhambe. Elmenne-e? Az attól függ, ki lenne ott. Ha a király azt mondaná: »Gyere fel, és tölts el egy kis időt a családdal«, azt imádná.”